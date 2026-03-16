Quem é Rayan, atacante convocado por Ancelotti para os amistosos da seleção contra europeus

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Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira, 16, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, ambos no mês de março. Em uma lista com algumas novidades, um nome que chamou a atenção foi o de Rayan, jogador do Bournemouth.



Natural do Rio de Janeiro, Rayan é filho do ex-jogador Valkmar, zagueiro com passagens por Vasco, Campinense e Treze. E foi no clube carioca que o atacante iniciou sua carreira aos seis anos de idade.



Ele subiu para a equipe principal em 2023, aos 16 anos. Meses depois, Rayan anotou seu primeiro gol como profissional, balançando as redes da derrota por 2 a 1 para o Internacional, válido pelo Brasileirão.





O ano de grande destaque do jovem no Vasco foi 2025, onde ele anotou 20 gols em 57 partidas disputadas. As atuações e o talento do brasileiro despertaram interesse do Bournemouth, que desembolsou 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões) para contratar o atleta.



Na Inglaterra, o atacante teve um ótimo começo na nova equipe. Nos primeiros três jogos, ele marcou duas vezes e distribuiu uma assistência em partidas da Premier League. Conhecido pela velocidade e pela sua potência física, Rayan pode jogar pelo lado do campo ou como centroavante.



O primeiro amistoso do Brasil acontece no dia 26 de março, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston. Depois, no dia 31, o País encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.

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