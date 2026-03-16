Seg, 16 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Seleção Brasileira

Quem é Rayan, atacante convocado por Ancelotti para os amistosos da seleção contra europeus

Revelado pelo Vasco, jovem de 19 anos defende as cores do Bournemouth, da Inglaterra

Reportar Erro
Rayan em ação pela seleção brasileira sub-20Rayan em ação pela seleção brasileira sub-20 - Foto: Juan Barreto/AFP

Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira, 16, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, ambos no mês de março. Em uma lista com algumas novidades, um nome que chamou a atenção foi o de Rayan, jogador do Bournemouth.

Natural do Rio de Janeiro, Rayan é filho do ex-jogador Valkmar, zagueiro com passagens por Vasco, Campinense e Treze. E foi no clube carioca que o atacante iniciou sua carreira aos seis anos de idade.

Ele subiu para a equipe principal em 2023, aos 16 anos. Meses depois, Rayan anotou seu primeiro gol como profissional, balançando as redes da derrota por 2 a 1 para o Internacional, válido pelo Brasileirão.

Leia também

• Ancelotti pretere Neymar, mas não o descarta para Copa do Mundo: 'Tem que estar 100%'

• Sem Neymar, mas com novidades, Ancelotti convoca Brasil para jogos com Croácia e França



O ano de grande destaque do jovem no Vasco foi 2025, onde ele anotou 20 gols em 57 partidas disputadas. As atuações e o talento do brasileiro despertaram interesse do Bournemouth, que desembolsou 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões) para contratar o atleta.

Na Inglaterra, o atacante teve um ótimo começo na nova equipe. Nos primeiros três jogos, ele marcou duas vezes e distribuiu uma assistência em partidas da Premier League. Conhecido pela velocidade e pela sua potência física, Rayan pode jogar pelo lado do campo ou como centroavante.

O primeiro amistoso do Brasil acontece no dia 26 de março, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston. Depois, no dia 31, o País encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter