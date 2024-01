Quem é Rohan Dennis, lenda do ciclismo acusado de arrastar a mulher pela rua antes de matá-la

A- A+

O bicampeão mundial de ciclismo e medalhista olímpico Rohan Dennis está sendo acusado pela polícia australiana de atropelar, arrastar e matar a também ciclista Melissa Hoskins. O casal ganhou notoriedade pelos feitos no esporte, com participações em Olimpíadas e recordes mundiais.

Na modalidade de ciclismo em rota, Rohan é bicampeão mundial em contrarrelógio individual, e em pista, é bicampeão mundial em perseguição por equipes. Ele participou de três Olimpíadas e foi medalhista de prata em Londres, em 2012, e de de bronze em Tóquio, em 2020.

Já Melissa, ficou na quarta posição em 2012 na prova feminina de perseguição por equipes nos Jogos Olímpicos. Ela anunciou a aposentadoria em 2017, enquanto Rohan tinha acabado de encerrar a carreira no primeiro semestre de 2023. Ele anunciou sua aposentadoria no primeiro semestre de 2023, enquanto ela encerrou sua carreira em 2017.

Entenda o caso

A polícia australiana acredita que Dennis protagonizou o ataque contra Melissa, que morreu na noite do último sábado, aos 33 anos. Ele chegou a ser preso, mas foi solto após pagar fiança.

Os agentes acreditam que Melissa pulou no capô do veículo e agarrou a maçaneta da porta. Ela foi arrastada pela rua até finalmente cair com ferimentos graves, de acordo com os policiais. Os detalhes da investigação foram publicados pelo jornal local "Adelaide Advertiser".



De acordo com a imprensa australiana, os serviços de emergência foram chamados para o local onde o casal morava, em Avenel Gardens Road, pouco depois das 20h, após relatos de que uma mulher havia sido atropelada por um carro. Ela foi levada ao hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos.

Rohan foi acusado de causar morte por direção perigosa, dirigir sem os devidos cuidados e colocar a vida em risco. Ele deve comparecer ao tribunal em março.

Rohan e Melissa estavam casados desde 2018. Há uma semana, ele compartilhou nas redes sociais uma foto do casal e os filhos em frente a uma árvore de Natal. "Feliz Natal da nossa família para a sua", escreveu.

