Campeão do Rio Pro, em Saquarema, com direito a uma nota 10 incrível na final, Yago Dora já é apontado, há alguns anos, como um dos nomes mais promissores do surfe brasileiro. Com um estilo ao mesmo tempo técnico e arrojado, o surfista de 27 anos está na elite mundial desde 2018.

Yago, porém, apareceu para o circuito um ano antes, em 2017, justamente em Saquarema. Naquele ano, ele competiu como convidado na etapa brasileira e derrotou três campeões mundiais: Gabriel Medina, John John Florence e Mick Fanning, antes de cair nas semifinais.

Neste ano, Yago já havia conseguido uma semifinal na etapa de Supertubos, em Portugal, e quartas de final no Surf Ranch, a piscina de ondas na Califórnia.

Nascido em Curitiba, mas criado em Florianópolis, Yago era apaixonado por futebol e começou tarde no surfe, com apenas 11 anos. É treinado pelo seu pai, Leandro Dora, que também trabalha com outros surfistas do circuito, como o australiano Jack Robinson.

