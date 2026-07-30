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LUTO Quem era Tássio Maia, ex-atacante do Botafogo que morreu após queda de muro no Rio Ex-centroavante atuou profissionalmente por 17 anos, defendeu o clube carioca em 2015 e trabalhava em uma casa de eventos no bairro onde ocorreu o acidente

O ex-jogador Tássio Maia dos Santos foi uma das duas vítimas fatais da queda de um muro em Santa Teresa, na Região Central do Rio, durante a forte ventania que atingiu o estado nesta quarta-feira. Aos 43 anos, o ex-centroavante estava acompanhado do amigo Vandré Cordeiro, que também morreu no local.

Revelado pelo São Cristóvão, Tássio construiu uma carreira de 17 anos no futebol profissional. Entre 2002 e 2019, passou por diversos clubes do Rio de Janeiro e de outros estados, mas ganhou maior projeção nacional ao acertar com o Botafogo em 2015.

Pelo clube alvinegro, disputou seis partidas e marcou um gol. Apesar da breve passagem, o atacante integrou o elenco que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Após encerrar a carreira, em 2019, quando deixou o Ferroviário, Tássio passou a atuar fora dos gramados. Ele trabalhava na Mansão Alvite Santa Teresa, casa de eventos localizada na mesma rua onde ocorreu o desabamento. Vandré Cordeiro, que morreu ao seu lado, também era funcionário do estabelecimento.

Nas redes sociais, o Botafogo lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o muro desaba sobre os dois homens e um carro estacionado na calçada. Quatro pedestres, entre eles pelo menos uma criança, conseguiram escapar por poucos segundos antes de serem encobertos pela nuvem de poeira provocada pela queda da estrutura.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, as rajadas de vento provocaram uma série de ocorrências em todo o estado. Até o início da noite, a corporação contabilizava 185 chamados relacionados ao temporal, entre eles 93 quedas de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

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