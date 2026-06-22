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Futebol Quem joga no lugar de Raphinha na Seleção Brasileira? Confira opções Atacante do Barcelona está lesionado e não enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), pelo Grupo C da Copa do Mundo

Três jogadores disputam a vaga de Raphinha no lado direito do ataque do Brasil para a partida contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Luiz Henrique, Rayan e Endrick são as opções do técnico Carlo Ancelotti para suprir a lacuna deixada pelo camisa 11, fora do duelo por conta de lesão muscular na região posterior da coxa direita.





Opções

Luiz Henrique e Rayan são os mais cotados por serem os reservas imediatos. O primeiro foi titular da ponta direita em quatro jogos com Ancelotti e chegou a ser acionado na função no decorrer da partida contra Marrocos, na estreia da Copa. O segundo substituiu Raphinha na partida passada, diante do Haiti.

"Coloquei Rayan porque ele mostrou boa qualidade, tem perfil diferente de Raphinha. São pequenos detalhes que determinam a entrada de um ou outro jogador", afirmou o treinador após a vitória brasileira por 3x0 diante dos haitianos.

Endrick é o nome que corre por fora na disputa pela titularidade. O atleta não é um ponta de origem e a entrada dele faria a Seleção jogar com um atleta mais próximo de Matheus Cunha no centro, com Vinícius Júnior ficando pelo lado esquerdo.

Gabriel Martinelli e Danilo Santos seriam alternativas que mexeriam mais no modelo de jogo de Ancelotti e não devem começar jogando. Já o atacante Neymar, que voltou aos treinamentos no último domingo, não é considerado para atuar pelo lado direito, sendo uma alternativa no decorrer do jogo para jogar mais centralizado no setor de criação.

Vale lembrar que, pelo regulamento da Fifa, a Seleção não poderá convocar um substituto para a vaga de Raphinha caso o atleta não tenha mais condições de jogar a Copa. Mudanças na lista de inscritos só poderiam ser feitas até 24 horas antes da estreia do Brasil na competição.

Classificação

O Brasil lidera o Grupo C, com quatro pontos. Para garantir a primeira posição, a equipe precisa ganhar da Escócia e sustentar um saldo de gol superior ao do Marrocos - atualmente de +3 contra +1 para a Canarinho.

Empatando com a Escócia, o Brasil só fica em primeiro se Marrocos não derrotar o Haiti, no outro jogo da chave.

Se terminar no topo, a Seleção volta a jogar no dia 29, às 14h, pela segunda fase, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston, nos Estados Unidos. Considerando o cenário atual, o adversário seria o Japão.

Caso fique em segundo, o Brasil enfrenta o líder do Grupo F, em Guadalupe, no México, no mesmo dia 29, às 22h. Confronto que pode ser diante da Holanda, atual primeira colocada da chave.

Na hipótese de ficar em terceiro, o Brasil terá de aguardar a definição dos demais classificados para saber contra quem vai jogar no primeiro mata-mata da Copa do Mundo.

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