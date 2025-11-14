A- A+

FUTEBOL Quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira? Pelo menos 29 das 48 vagas disponíveis já foram preenchidas

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 podem definir nesta sexta-feira mais dois classificados para o Mundial do ano que vem. Holanda, do corintiano Memphis Depay, e Croácia têm chances de garantir vagas diretas ainda nesta rodada.

No Grupo G, a líder Holanda, com 16 pontos, e a Polônia, segunda colocada com 13, duelam em confronto direto nesta sexta-feira, às 16h45, no Estádio Nacional de Varsóvia. Para os holandeses, uma vitória já garante um lugar na Copa do próximo ano.

No Grupo L, a liderança está com a Croácia, que tem 16 pontos, três a mais que a República Tcheca, com 13, mas que tem um jogo a mais. Nesta sexta, às 16h45, os croatas enfrentam em casa Ilhas Faroé e, caso vençam, conquistam classificação direta no Mundial.

Até o momento, 29 das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já foram preenchidas. América do Sul, Ásia, África e Oceania já definiram todos os classificados, enquanto Europa e Américas do Norte, Central e Caribe ainda estão com a disputa da fase regular das Eliminatórias.

QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026?

1 - África do Sul (África)

2 - Arábia Saudita (Ásia)

3 - Argélia (África)

4 - Argentina (América do Sul)

5 - Austrália (Ásia)

6 - Brasil (América do Sul)

7 - Cabo Verde (África)

8 - Canadá (país-sede)

9 - Catar (Ásia)

10 - Colômbia (América do Sul)

11 - Coreia do Sul (Ásia)

12 - Costa do Marfim (África)

13 - Egito (África)

14 - Equador (América do Sul)

15 - EUA (país-sede)

16 - França (Europa)

17 - Gana (África)

18 - Inglaterra (Europa)

19 - Irã (Ásia)

20 - Japão (Ásia)

21 - Jordânia (Ásia)

22 - Marrocos (África)

23 - México (país-sede)

24 - Nova Zelândia (Oceania)

25 - Paraguai (América do Sul)

26 - Senegal (África)

27 - Tunísia (África)

28 - Uruguai (América do Sul)

29 - Uzbequistão (Ásia)

