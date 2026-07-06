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futebol Quem sai e quem chega na Seleção para o ciclo da Copa de 2030? Confira possibilidades Brasil deve ter grande reformulação no elenco de olho no próximo Mundial

Sair de forma precoce da Copa do Mundo 2026 fez o Brasil ser obrigado a antecipar o planejamento para 2030. Sendo assim, não é exagero indicar que o elenco que representará o país no próximo ciclo começa a ser pensado a partir de agora. Com uma tendência de enorme reformulação, principalmente no setor de defesa. A camisa 10 também fica vaga, após Neymar indicar que não voltará à Seleção.





Defesa

Ainda que não tenha cometido falhas em nenhum jogo, o goleiro Alisson não tem presença assegurada para 2030. O camisa 1 terá 37 anos no próximo ciclo. Ederson (32) e Weverton (38) não devem voltar. Para a posição, o técnico Carlo Ancelotti pode observar nomes como Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians), Carlos Miguel (Palmeiras).

As laterais devem ter uma mudança completa. Dos nomes chamados, apenas Douglas Santos saiu com um saldo positivo, mas teria 36 anos em 2030 e dificilmente permanecerá. Danilo e Alex Sandro estão descartados. Na direita, nomes que podem pintar no próximo ciclo são os de Wesley (Roma), Arthur (Bayer Leverkusen), Dodô (Fiorentina), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Vanderson (Monaco). Na esquerda, jogadores que podem ser observados para o setor são Abner (Lyon), Kaiki (Como), Matheus Bidu (Corinthians) e Luciano Juba (Bahia).

O zagueiro Marquinhos pode permanecer, sendo um dos pilares da transição entre mais novos e mais velhos. O jogador terá 36 anos em 2030. Gabriel Magalhães, Bremer e Ibañez devem seguir no radar da Seleção. Já Léo Pereira não deve seguir.

Cortado por lesão, Éder Militão deve retomar espaço na Seleção. Vale ficar de olho também em Alexsandro (Lille), Murillo e Morato (Nottingham Forest), Beraldo (PSG), Vitor Reis e Natan (Betis).

Mesmo sendo um dos pilares da desclassificação, ao perder uma penalidade, o meia Bruno Guimarães deve continuar na Seleção. Danilo Santos e Lucas Paquetá também devem seguir figurando entre os convocados. Ederson, chamado de última hora para a vaga de Wesley, também não foi bem contra a Noruega, mas não deve ser descartado inicialmente. Diferente de nomes como Casemiro e Fabinho, que encerraram o ciclo. Para a próxima Copa, o Brasil pode ter Gabriel Sara (Galatasaray), Andrey Santos (Chelsea), João Gomes e André (Wolverhampton), Breno Bidon (Corinthians) e Pedrinho (Zenit).



Ataque

Nas pontas, Vini Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Gabriel Martinelli (Arsenal) devem continuar no radar de Ancelotti. Luiz Henrique (Zenit) perdeu espaço durante o Mundial e precisará recuperar a confiança do treinador. Fora da Copa por lesão, Rodrygo (Real Madrid) e Estêvão voltarão a vestir a camisa amarela. Além deles, podem ser chamados Antony (Bétis), Igor Paixão (Olympique de Marselha), Savinho (Manchester City), Allan (Palmeiras) e William Gomes (Porto).

Endrick (Real Madrid), Igor Thiago (Brentford) e Matheus Cunha (Manchester United) formaram o trio de centroavantes escolhidos por Ancelotti para a Copa. Deles, apenas o terceiro marcou gols e o primeiro perdeu uma chance incrível perante a Noruega. Todos ainda podem continuar na lista de observação, mas devem ganhar a concorrência de João Pedro (Chelsea), Igor Jesus (Nottingham Forest), Vitor Roque (Palmeiras), Kaio Jorge (Cruzeiro), Marcos Leonardo (Al-Hilal) e Pedro (Flamengo).

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