Quem são os destaques do Japão na Copa do Mundo? Conheça o rival do Brasil no mata-mata
Seleção japonesa assegurou a classificação em segundo lugar do Grupo F após empate com a Suécia nessa quinta-feira (25)
A seleção japonesa assegurou sua classificação nesta quinta-feira para os 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, após empatar por 1 a 1 com a Suécia, e será a adversária do Brasil na próxima segunda-feira, no NRG Stadium, em Houston, às 14h (de Brasília).
Este será o segundo duelo entre as equipes em Mundiais. Em 2006, na Alemanha, a seleção brasileira venceu por 4 a 1.
O confronto desta quinta-feira contra a Suécia, válido pela terceira rodada do Grupo F, no AT&T Stadium, em Arlington, foi uma amostra de talento e da força coletiva japonesa, principalmente no gol marcado por Maeda, quando a equipe trabalhou a bola de pé em pé até encontrar o atacante nas costas da defesa.
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Esse talento também apareceu na segunda rodada, na goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia, e na estreia contra a Holanda, quando esteve duas vezes atrás no placar e buscou o empate, chegando a jogar melhor que os holandeses em alguns momentos.
Toda essa campanha e o bom futebol se devem ao elenco e ao comando de Hajime Moriyasu, treinador da seleção japonesa desde julho de 2018, que assumiu após a Copa da Rússia em 2018, quando era auxiliar. Este é o segundo Mundial dele como treinador principal, tendo estado à frente da equipe no Qatar, em 2022.
Mesmo sem seu capitão Wataru Endo, cortado por lesão, e sem poder contar com o atacante Takefusa Kubo, que se lesionou na estreia e ainda não teve sua condição divulgada, o treinador armou uma equipe rápida, com um ataque associativo e que se impõe mesmo em bolas aéreas defensivas, com uma média de altura de 1,81 m.
Confira alguns dos destaques do Japão na Copa:
Zion Suzuki
O jovem goleiro Zion Suzuki, de 23 anos, é um dos destaques da seleção japonesa. Nascido em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos, ele é filho de pai ganês e mãe japonesa e atua pelo Parma, no Campeonato Italiano.
Suzuki foi um dos principais responsáveis por garantir o empate diante da Suécia, com grandes defesas, sobretudo em finalizações de Alexander Isak e Anthony Elanga. No entanto, acabou sendo surpreendido pelo próprio Elanga no lance que resultou no gol sueco.
Daichi Kamada
Kamada é um dos termômetros da equipe asiática, tendo herdado muita responsabilidade após o corte por lesão do capitão Wataru Endo, do Liverpool. Ele tem feito uma boa dupla com Tanaka, que acaba sendo o jogador de maior combate, enquanto Daichi controla o ritmo do jogo e as transições ofensivas.
O camisa 15, que também joga na Premier League, pelo Crystal Palace, é um dos artilheiros da seleção na Copa, com dois gols, um contra a Holanda e outro na Tunísia.
Keito Nakamura
Aos 25 anos, Nakamura é um dos motores da seleção de Hajime Moriyasu, podendo atuar como ponta esquerda e como ala do mesmo lado. Ele tem feito uma excelente Copa, sempre com dribles rápidos, jogo de associação e presença na área.
O jogador do Stade de Reims, da França, marcou um dos gols diante da Holanda e deu uma assistência contra a Tunísia. Ele deve tentar explorar as costas de Danilo e Rayan pelo lado direito do Brasil.
Ritsu Doan
O camisa 10 Ritsu Doan tem chamado atenção na fase de grupos da Copa. No confronto diante da Suécia, foi o autor de uma das assistências mais cerebrais do torneio, achando Maeda nas costas da defesa europeia para marcar.
Aos 28 anos, o canhotinho driblador do Eintracht Frankfurt (ALE) atua mais pelo lado direito, trazendo para o meio e buscando maior associação com seus companheiros. Pode ser um ponto de atenção para Douglas Santos.
Ayase Ueda
Homem-gol da seleção japonesa e do Feyenoord, o atacante, que marcou 26 vezes durante a temporada europeia, já balançou as redes duas vezes na Copa do Mundo, ambas diante da Tunísia, quando também serviu de garçom.
Ele é o artilheiro japonês no torneio ao lado de Kamada e já marcou 18 vezes com a camisa dos Samurais Azuis em 43 partidas.
É um centroavante que busca abrir espaços para seus companheiros e se mostra perigoso em bolas aéreas. Trabalho para Marquinhos e Gabriel Magalhães no duelo de segunda-feira.