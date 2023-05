Quem são os sete jogadores que já fizeram acordo com o MP-GO

A- A+

Ao todo, sete jogadores investigados pelo Ministério Público de Goiás estão colaborando com a operação Penalidade Máxima II neste momento. Os atletas admitiram envolvimento na manipulação de jogos no Brasil e, por um acordo feito com o MP-GO, não foram indiciados no processo, sendo inseridos nos autos como testemunhas.

Os acordos foram embasados pelos promotores pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, texto que prevê a possibilidade de um acordo em caso de confissão formal e circunstancialmente a infração não teve violência ou ameaça grave da testemunha, com o crime tendo pena mínima inferior a quatro anos.

Quem fez acordo

Moraes, lateral-esquerdo do Juventude em 2022: O lateral do Juventude reconheceu que recebeu promessa de pagamento de R$ 30 mil — dos quais R$ 5 mil foram efetivamente entregues — para receber cartão amarelo no Palmeiras x Juventude do Brasileirão 2022. Moraes levou o cartão e a intermediação, segundo o processo, foi feita por Victor Yamasaki. Moraes ainda recebeu a promessa de R$ 50 mil — dos quais R$ 20 mil foram entregues — para que recebesse cartão amarelo no Goiás x Juventude, pelo Brasileirão 2022. Moraes é formado nas categorias de base do Atlético-GO e tem passagens em times como Flamengo e São Bento, do interior de São Paulo. Na temporada de 2020 estava emprestado ao Mirassol, onde se destacou na equipe que conquistou o título da Série D.

Kevin Lomónaco, zagueiro do Red Bull Bragantino: O zagueiro admitiu que recebeu promessa de pagamento de R$ 70 mil — dos quais R$ 30 mil foram pagos — para levar cartão amarelo no Red Bull Bragantino x América-MG, pelo Brasileirão 2022. Lomónaco teria recusado a proposta para que cometesse um pênalti no jogo Red Bull Bragantino x Portuguesa, pelo Paulistão 2023, segundo conversas obtidas pelo MP. Kevin Lomónaco é argentino e tem 21 anos. Revelado pelo Lanús, ele foi contratado pelo Red Bull Bragantino em abril de 2022 e teria contrato por mais quatro anos.

Nikolas Farias, volante do Novo Hamburgo-RS: O volante admitiu que recebeu promessa de pagamento de R$ 80 mil — dos quais R$ 5 mil foram efetivamente pagos — para que ele cometesse pênalti no jogo Esportivo x Novo Hamburgo, pelo Gauchão 2023. O jogador, de fato, fez o pênalti. Natural de Porto Alegre, começou a carreira no Grêmio, teve passagens por Atlético Tubarão, Penapolense, Mamoré, Uberlândia, Luverdense e Próspera. É canhoto.

Jarro Pedroso, atacante do Inter de Santa Maria, que defendeu o São Luiz no Gauchão: O atacante admitiu a promessa de receber R$ 70 mil — dos quais R$ 30 mil foram pagos — para cometer pênalti no jogo Caxias x São Luiz, pelo Gauchão 2023. O jogador, de fato, fez a penalidade. Com 29 anos, Jarro Pedroso tem dupla nacionalidade: é brasileiro e uruguaio. O início de sua carreira se dividiu entre os países, jogando tanto no Pelotas, no Brasil, como no Nacional, no Peñarol, no Albion e no River Plate, todos do Uruguai.

Bryan Garcia, Athletico-PR: O equatoriano assumiu ao MP-GO ter recebido uma compensação financeira para levar um cartão amarelo no jogo contra Fluminense, na 25ª rodada do Brasileirão de 2022. O jogador tem 22 anos e foi contratado pelo Furacão em janeiro de 2022, vindo do Independiente Del Vale-EQU, ao custo de R$ 8,5 milhões. Foram apenas 14 partidas pelo Athletico. O contrato iria até 8 de fevereiro de 2024. O meio-campista tem 22 anos.

Diego Porfírio, ex-Coritiba, hoje no Guarani: O lateral esquerdo disse que foi procurado quando defendia o Coritiba para receber cartão amarelo no duelo contra o América-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão do ano passado, quando acabou advertido. Formado nas categorias de base do Taubaté (SP), Diego Porfírio subiu para o profissional. De lá, teve passagens por Democrata-GV (MG), Tupynambás (MG), Desportivo Aliança (AL) e Ypiranga-RS, além do próprio Coritiba. No time paranaense, fez 16 partidas entre 2022 e 2023 e não marcou gols.

Nino Paraíba, ex-América-MG: Nino Paraíba admitiu ter recebido quantias em dinheiro para receber cartões amarelos em três jogos que apareceram em conversas, mas não haviam sido confirmados pelo MP-GO até então: Flamengo e Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão, Ceará x São Paulo, na rodada seguinte e em Ceará x Cuiabá, na 32ª rodada. Nascido em janeiro de 1986, Nino é natural de Rio Tinto, na Paraíba. Com isso, ganhou o apelido que o acompanha no mundo do futebol. Foi revelado pelo Atlético-PB, em 2007. Ele tornou-se conhecido nacionalmente a partir de 2009, quando foi para o Vitória e virou titular no clube baiano. Além do Vitória, Nino Paraíba tem passagens por Campinense, Avaí, Ponte Preta, Bahia, Ceará e América-MG, seu último clube em registro.

