Quem será o novo técnico do Corinthians? Veja nomes disponíveis no mercado

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A derrota do Corinthians para o Internacional custou caro para o treinador Fernando Diniz, que acabou demitido após o duelo. Jogando no Beira-Rio, na quarta-feira, 6, o clube paulista perdeu por 2 a 1, em um confronto direto, e se aproximou de vez da zona de rebaixamento.





Em meio à má fase, o clube sofreu sua sétima derrota consecutiva na competição e permanece com 32 pontos. O resultado, porém, fez a equipe perder posições na tabela e cair para a 16ª colocação, apenas uma acima da zona de rebaixamento. A vantagem para o Internacional, que ocupa o 17º lugar, é de somente um ponto. Com isso, as chances de queda para a segunda divisão voltaram a aumentar.



Buscando uma reação nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Corinthians optou pela troca de comando e anunciou a saída de Fernando Diniz e procura um substituto para chegar com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians. Foto: Dante Fernandez/AFP



O nome favorito para assumir a função é o de Ramón Díaz, que, em 2024, já assumiu a equipe com a missão de livrá-la do descenso e, em uma arrancada, garantiu uma classificação à Copa Libertadores. Porém, outros nomes estão livres no mercado e podem ser uma alternativa para a equipe alvinegra. Confira:



Ramón Díaz

Favorito para assumir o Corinthians no lugar de Fernando Diniz, o treinador argentino conta com um histórico positivo na equipe paulista, onde conquistou uma vaga na Libertadores após uma grande reação no Brasileirão de 2024 e o título do Paulistão em 2025.



Seu último trabalho foi no Internacional na temporada passada, onde ficou por apenas 13 jogos e foi demitido com 35,9% de aproveitamento.

Ramon Diaz é o favorito para assumir o Alvinegro. Foto: Leandro Amorim/Vasco





Sylvinho

Outro com histórico de já ter treinado o Corinthians, Sylvinho está livre após deixar o comando da seleção albanesa. Pelo clube paulista, terminou o Brasileirão de 2021 na 5ª colocação, levando a equipe à Libertadores, mas no começo da temporada seguinte foi dispensado.



Assim, em 2023, assumiu a Albânia e fez um trabalho de destaque, classificando a equipe para a Eurocopa de 2024 e disputando a repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, mas, após não conseguir a classificação para o Mundial e deixou o cargo.

Sylvinho atuando como técnico da Albânia. Foto: Sergei Gapon / AFP





Roger Machado

Nome conhecido do futebol brasileiro, Roger Machado está sem clube desde que deixou o São Paulo, em maio deste ano. No rival paulista, ele substituiu Hernán Crespo, no começo da temporada, mas não manteve a equipe na parte de cima da tabela e saiu após 17 jogos, com 49% de aproveitamento.

Roger Machado atuando pelo Internacional. Foto: Ricardo Duarte/SCI





Eduardo Coudet

Muito ligado ao Internacional, Eduardo Coudet também conta com uma passagem pelo Atlético-MG no Brasil. Seu último trabalho foi no River Plate, onde teve um pós-Copa muito ruim e, com a eliminação para o Santa Fé, na Copa Sul-Americana, acabou despedido da equipe argentina.



Luis Zubeldia

Outro treinador que não resistiu à má fase depois do Mundial foi Luis Zubeldía, que estava no Fluminense. No time carioca, o técnico não suportou à série sem vitórias e a uma eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e foi demitido após 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.



Sebastián Beccacece

Um nome especulado diversas vezes no futebol brasileiro, mas que nunca treinou um clube daqui, Sebastián Beccacece está livre no mercado após comandar o Equador na Copa do Mundo. Ele tinha contrato com os equatorianos até o fim da competição e não teve seu vínculo renovado após levar a seleção aos 16 avos de final, onde foi eliminado pelo México.



Juan Pablo Vojvoda

Treinador que realizou um trabalho de sucesso com Marcelo Paz no Fortaleza, está sem clube após deixar o Racing, da Argentina. Porém, ele vem de dois trabalhos decepcionantes, por Santos e pela equipe argentina, onde ficou apenas 13 jogos.

Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC





Jorge Sampaoli

Velho conhecido do futebol brasileiro, Sampaoli conta com passagens por Atlético-MG, Flamengo e Santos no Brasil. Porém, seu último time foi o Talleres, da Argentina, onde ficou por apenas 7 jogos e deixou a equipe com 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória.



Luís Castro

O técnico português estava no futebol brasileiro, comandando o Grêmio, porém, não resistiu à má campanha da equipe no Brasileirão, onde briga contra o rebaixamento, e foi demitido. Pela equipe gaúcha, Luís Castro acumulou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 47%.

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