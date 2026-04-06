Quem será o próximo técnico do Corinthians? Veja nomes disponíveis e sondados

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A saída de Dorival Júnior abriu uma nova busca por treinador no Corinthians. Apenas 64 dias depois de conquistar a Supercopa Rei diante do Flamengo e poucos meses após levantar a Copa do Brasil contra o Vasco, o técnico acabou desligado do cargo.



A decisão foi tomada após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe, que já acumulava nove jogos sem vitória na temporada, aumentando a pressão interna e externa sobre o trabalho do treinador.



Diante do cenário e com compromissos importantes pela frente - como a estreia na Libertadores contra o Platense e o clássico diante do Palmeiras - a diretoria decidiu promover uma mudança imediata para tentar reverter o momento da equipe.



Entre os nomes analisados, dois aparecem como prioridade: Tite e Fernando Diniz. Outros treinadores livres no mercado também são monitorados.



TITE SURGE COMO PRINCIPAL DESEJO

Ídolo recente da história corintiana, Tite é visto internamente como uma opção natural para assumir o cargo. O treinador soma 378 partidas no comando do clube, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas.



Durante suas passagens pelo Corinthians, conquistou seis títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes do mesmo ano, além do Paulistão e da Recopa Sul-Americana em 2013.



Seu trabalho mais recente foi no Cruzeiro, em 2026. A passagem foi curta: em 17 jogos, registrou oito vitórias, três empates e seis derrotas, com 52,9% de aproveitamento. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro diante do Atlético-MG, o treinador deixou o cargo após resultados irregulares.



Vale lembrar que Tite esteve muito próximo de retornar ao Corinthians em abril de 2024, mas acabou recusando a proposta horas antes de viajar a São Paulo por questões de saúde.



FERNANDO DINIZ TAMBÉM ESTÁ NO RADAR

Outro nome avaliado é o de Fernando Diniz, técnico conhecido pelo estilo ofensivo baseado na posse de bola e na troca constante de passes, filosofia que ficou popularmente conhecida como "Dinizismo".



O treinador ganhou destaque no futebol brasileiro inicialmente pelo trabalho no Audax e viveu seu auge recente no Fluminense, onde conquistou o Campeonato Carioca e a Libertadores em 2023, além da Recopa Sul-Americana em 2024.



Sua última equipe foi o Vasco. Na segunda passagem pelo clube, entre 2025 e 2026, comandou a equipe em 54 partidas, com 18 vitórias, 14 empates e 22 derrotas - aproveitamento de 42%. Apesar de ter levado o time à final da Copa do Brasil de 2025, acabou demitido em fevereiro de 2026 após um início irregular de temporada.



VOJVODA É OPÇÃO, MAS NÃO HÁ CONSENSO

Outro nome disponível no mercado é o do argentino Juan Pablo Vojvoda. O treinador construiu reputação no Brasil principalmente pelo trabalho no Fortaleza, onde permaneceu por quatro temporadas.



Entre 2021 e 2025, comandou a equipe em mais de 300 partidas, com cerca de 54% de aproveitamento, conquistando três títulos estaduais e a Copa do Nordeste, além de alcançar a final da Sul-Americana.



Mais recentemente, trabalhou no Santos. Contratado em agosto de 2025, permaneceu no cargo por sete meses. Em 34 jogos, somou dez vitórias, 14 empates e dez derrotas. A sequência ruim no início de 2026 - com apenas quatro triunfos em 15 partidas - culminou em sua saída após derrota para o Internacional.



EMILIANO DÍAZ É DESCARTADO

O nome de Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, chegou a ser citado em debates internos, mas não faz parte dos planos da diretoria neste momento.



Emiliano ficou conhecido no Brasil por atuar como auxiliar técnico do pai e teve passagem marcante pelo Corinthians durante o período em que a comissão comandou a equipe. Na época, foi visto como uma peça ativa na gestão do elenco e na preparação tática.



Apesar do carinho demonstrado pelo clube e pela torcida, segundo apuração do Meu Timão, a diretoria não considera a possibilidade de contratá-lo para assumir o comando da equipe.



Com jogos decisivos se aproximando, o Corinthians tenta acelerar a definição para que o novo treinador já esteja à frente do time na estreia da Libertadores, a qual acontece diante do Platense, nesta quinta-feira, dia 9, às 21 horas, em Buenos Aires.

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