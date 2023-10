A- A+

Campeonato Brasileiro Quem será rebaixado à Série B? Confira as probabilidades Com América-MG e Coritiba com chances remotas de recuperação, sobram duas vagas no Z4, faltando apenas sete rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro

A briga para fugir do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro está acirrada. O Santos faz parte de um seleto grupo de clubes que nunca caíram de divisão após 66 edições do Brasileirão. Além do Peixe, apenas o Flamengo e o São Paulo podem ostentar este feito. Contudo, esta temporada tem sido uma das piores da história do alvinegro, correndo risco de "estrear" na Segundona em 2024.

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em dados completos que podem ser acessados aqui, o América-MG possui 99,95% de probabilidade de queda. O Coelho está nove partidas sem vencer, ocupando a lanterna, com 19 pontos.

O Coritiba ocupa a penúltima colocação, com 23 pontos conquistados nas 30 partidas disputadas. Apesar de ter vencido o Internacional por 4x3 no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Coxa ainda tem uma distância de oito pontos para o Vasco (18º), fazendo com que sua probabilidade de rebaixamento seja de 99%.

No momento, Vasco e Goiás fecham o Z4. O Gigante da Colina (18º) acumulou 31 pontos até o momento, um a menos do que o “porteiro” da zona de rebaixamento, o Goiás (17º). Os cariocas possuem 70% de chance de cair de divisão, enquanto o Esmeraldino tem 54,7%.

Apesar de Santos (16º) e Bahia (15º) estarem empatados em pontos, ambos com 34, os critérios de desempate, principalmente a disparidade no saldo de gols entre as equipes, interfere bastante no cálculo das probabilidades de queda. O Peixe está com 32,7%, enquanto o Tricolor tem 23,4%.

Em uma zona mais segura, o Corinthians, 14º colocado com 37 pontos, possui apenas 8,3% de probabilidade de cair. O Cruzeiro (13º) e o Internacional (12º) possuem 4,3% e 3,5%, respectivamente.



