Mundial de Clubes Quem tem mais títulos do Mundial de Clubes? Quais brasileiros já venceram? Veja lista de campeões A decisão do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense irá consagrar um campeão inédito

A decisão do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense, times de Pep Guardiola e Fernando Diniz, acontece na sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah. E a competição de 2024 irá consagrar um campeão inédito. Do lado do City, porém, Pep Guardiola poderá conquistar seu quarto título da competição (foram dois com o Barcelona e um com o Bayern de Munique).

O maior vencedor da história do Mundial de clubes da Fifa é o Real Madrid, com oito títulos. Os outros dois que mais levantaram o troféu do torneio são Bayern de Munique e Milan (ambos com quatro conquistas). Entre os brasileiros, os que já tiveram esta honra são: São Paulo (3 títulos), Corinthians (2 títulos), Santos (2 títulos), Grêmio (1 título), Internacional (1 título), Flamengo (1 título).

Confira ranking dos maiores campeões do Mundial de Clubes:

Real Madrid (ESP) – 8 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022)

Milan (ITA) – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique (ALE) – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)

São Paulo – 3 títulos – (1992, 1993 e 2005)

Barcelona (ESP) – 3 títulos (2009, 2011 e 2015)

Boca Juniors (ARG) – 3 títulos (1977, 2000 e 2003)

Inter de Milão (ITA) – 3 títulos (1964, 1965 e 2010)

Peñarol (URU) – 3 títulos (1961, 1966 e 1982)

Nacional (URU) – 3 títulos (1971, 1980 e 1988)

Ajax (HOL) – 2 títulos (1972 e 1995)

Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)

Juventus (ITA) – 2 títulos (1985 e 1996)

Manchester United (ING) – 2 títulos (1999 e 2008)

Independiente (ARG) – 2 títulos (1973 e 1984)

Porto (POR) – 2 títulos (1987 e 2004)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Atlético de Madrid (ESP) – 1 título (1974)

Borussia Dortmund (ALE) – 1 título (1997)

Estrela Vermelha (SER) – 1 título (1991)

Chelsea (ING) – 1 título (2021)

Liverpool (ING) – 1 título 2019

Estudiantes (ARG) – 1 título (1968)

Grêmio – 1 título (1983)

Internacional – 1 título (2006)

Flamengo – 1 título (1981)

Vélez Sarsfield (ARG) – 1 título (1994)

River Plate (ARG) – 1 título (1986)

Racing (ARG) – 1 título (1967)

Feyenoord (HOL) – 1 título (1970)

Olimpia (PAR) – 1 título (1979)

