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Copa do Mundo 2026 Quem vai ser campeão da Copa 2026? Veja o que diz IA do Supercomputador da Opta França, Espanha, Argentina e Inglaterra estão na disputa pelo título mundial deste ano

As quartas de final da Copa do Mundo 2026 chegaram ao fim neste sábado (11) com Inglaterra e Argentina se juntando a França e Espanha e garantindo as últimas vagas paras as semifinais.

A inteligência artifical do supercomputador da Opta Analyst, referência em estatísticas e parceiro do Estadão, revela a probabilidade destas quatro seleções de levar a taça neste ano e coloca a francesa como a grande favorita.

Na terça-feira (14), a França enfrenta a Espanha às 16 horas (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

Já na quarta-feira (15) Argentina e Inglaterra jogam em no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, também às 16 horas (horário de Brasília).

Esta será a primeira vez em 36 anos que quatro campeões mundiais chegam nas semifinais. Outro fato inédito é que os semifinalistas desta edição são justamente os quatro primeiros colocados do ranking da Fifa.

Confira as chances de cada seleção nas semifinais, segundo a Opta:

França x Espanha

No primeiro duelo, a França, atual vice-campeã mundial, enfrenta a Espanha, que volta a uma semi de Copa depois de 16 anos.

De acordo com o supercomputador da Opta, este será o duelo menos equilibrado, pois os franceses têm 57,4% de chance de conquistar a vaga na final, enquanto os espanhóis aparecem com 42,6%.

Argentina x Inglaterra

Já o segundo jogo das semifinais desta edição colocam a Argentina, atual campeã mundial, e a Inglaterra, que só venceu a Copa em 1966.

O duelo é uma reedição das quartas de final de 1986, quando os sul-americanos venceram os europeus por 2 a 1, em jogo marcado pelo contexto da Guerra das Malvinas e pelo gol de mão de Maradona.

Segundo as análises estatísticas da Opta, os ingleses levam ligeira vantagem com 51,3% de probabilidade de passar contra 48,7% dos argentinos.

Chances de título

Em relação às chances de título, a França é a principal favorita segundo a Opta, com 33,8% de probabilidade, seguida pela Espanha, com 24,2%. A Inglaterra tem 22% e a Argentina aparece em último, com 20%.

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