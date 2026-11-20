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futebol Quem vai ser rebaixado? Veja probabilidades e tabela de cada time na reta final do Brasileirão Com Chapecoense já rebaixada e Remo com chances remotas de permanecer na Séria A, pelo menos sete equipes ainda brigam pela permanência na primeira divisã

Se o Flamengo está praticamente com uma mão no título do Campeonato Brasileiro, a disputa na parte de baixo da tabela de classificação está completamente aberta. Com Chapecoense já rebaixada e Remo com chances remotas de permanecer na Séria A, pelo menos sete equipes ainda brigam pela permanência na primeira divisão.

O Corinthians deu passo importante na luta contra o Z-4 ao golear o Botafogo, por 4 a 0, na última rodada. O risco de rebaixamento dos corintianos caiu quase pela metade, de 50% para 26,6%, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os cariocas, por sua vez, têm somente 1,5%, mas o mau trabalho de Tite faz o clube ligar o alerta para as próximas partidas. A equipe botafoguense está em 12º, com 42 pontos.

A vitória fez o Corinthians chegar aos 40 pontos e sair da zona de rebaixamento. O time do técnico Clarence Seedorf está na 16ª colocação e é o primeiro time fora do Z-4. A equipe alvinegra ainda terá um confronto direto com o Grêmio, em casa, na 37ª rodada.

A situação mais desesperadora é da dupla Gre-Nal. O Grêmio está somente à frente de Remo e Chapecoense, em 18º lugar, com 38 pontos. Segundo dados da UFMG, o tricolor gaúcho, que faz dois jogos longe de Porto Alegre nas próximas duas rodadas, tem 70,6% do risco de queda. Além do duelo com o Corinthians, a equipe gremista terá outro confronto direto, na rodada final, contra o Mirassol. O clube do interior paulista tem 41 pontos, está em 15º, e probabilidade de rebaixamento em 20,4%.

Já o Internacional tem mesma pontuação, mas aparece em 17º por ter saldo melhor (-5 a -9). A equipe colorada tem 61,5% da probabilidade de cair para a Série B. Diferentemente do Grêmio, o Inter faz duas partidas em sequência em casa, incluindo o confronto direto com o Vitória. Os baianos estão em 14º, com 41 pontos, e com um risco de 14,6% de cair.

Somente com 4,9% do risco de queda, o Coritiba vive situação peculiar. Na 13ª posição, com 42 pontos, a equipe paranaense encara Flamengo e Palmeiras nas últimas duas rodadas, mas pode pegar o rubro-negro carioca de "ressaca" pela confirmação do título Brasileiro, e o time palmeirense desmobilizado pelo fato de a partida acontecer entre as finais da Libertadores e Copa do Brasil.

O São Paulo não está matematicamente salvo, mas está em situação tranquila. A equipe tricolor precisa de apenas mais um empate para chegar ao número mágico de 45 pontos e se considerar livre do risco. O Remo, por sua vez, vive situação inversa. Basta Vitória, Mirassol e Corinthians pontuarem na próxima rodada que os paraenses estão rebaixados.

VEJA AS PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO

Chapecoense - 100%

Remo - 99,9%

Grêmio - 70,6%

Internacional - 61,5%

Corinthians - 26,6%

Mirassol - 20,4%

Vitória - 14,6%

Coritiba - 4,9%

Botafogo - 1,5%

São Paulo - 0,012%

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