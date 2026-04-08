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FUTEBOL Quem vai substituir Luis Roberto na Globo para a Copa do Mundo? Narrador fará tratamento médico Equipe de narradores e comentaristas já havia sido definida pela emissora

Nesta terça-feira (7), a Rede Globo comunicou que o narrador esportivo Luis Roberto foi diagnosticado, em exames de rotina, com neoplasia localizada na região cervical. Para realizar o tratamento, o jornalista de 64 anos ficará de fora das próximas transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo.

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Desde a saída de Galvão Bueno do posto de narrador principal da emissora, depois da última Copa do Mundo no Catar, em 2022, Luis Roberto assumiu este cargo, que é responsável pelas transmissões das partidas mais importantes. Ele também estaria nesta posição na Copa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os meses de junho e julho deste ano.





No comunicado, a Globo não informou quem será o substituto direto de Luis Roberto na transmissão da grande final, por exemplo, ou se colocará outro narrador do time da Copa do Mundo de Futebol. No entanto, os possíveis substitutos são os atuais narradores da emissora já escalados para a competição. São eles Everaldo Marques, conhecido pela animação e pelos bordões, Gustavo Villani, que também emplacou bordões, como o "joga a luva, goleirão", e Renata Silveira, que volta da licença maternidade.

Já no time de comentaristas estão Roger Flores, Júnior, Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos e Alline Calandrini.





Renata Silveira é a primeira mulher a narrar jogos de mundial na TV aberta Foto: Reprodução

O narrador Everaldo Marques Foto: Divulgação

Gustavo Villani e Caio Ribeiro Foto: TV Globo

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