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futebol "Queria 11 iguais a ele", diz Márcio Goiano sobre Perotti Atacante marcou o gol de vitória do Leão por 1x0 diante do Novorizontino, pela Série B 2026

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Autor do gol da vitória do Sport por 1x0 diante do Novorizontino, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Perotti recebeu elogios do técnico Márcio Goiano. Pelo faro de gol e pela entrega em campo, o treinador disse que gostaria de ter 11 jogadores semelhantes ao centroavante.



Elogios

"Ele é um jogador que se entrega em campo desde que chegou. Queria mais 11 iguais a ele. É um atleta que depende de toda uma estrutura. Somos um elo e ele tem procurado fazer bem feito as oportunidades que aparecem, além da parte tática, no sentido de marcação e pressão na saída de bola do adversário. Ele tem nos ajudado bastante", afirmou.

Pelo Sport, Perotti já soma três gols e três assistências em sete partidas. Além de marcar diante do Novorizontino, o atleta deixou o dele perante Londrina e Vila Nova, ambos pela Série B. Os passes para os companheiros transformarem em bolas na rede foram contra o Maranhão, na Copa do Nordeste.

“Estou feliz pelo meu momento no clube, por esse início com essa camisa. Sabemos o quanto é difícil cada jogo. Naquele lance (do gol), De Pena falou que ia me chamar. Procurei abrir espaço no lado direito para ele conduzir e fazer o facão para o outro lado. A movimentação deu certo e finalização também”, comemorou o atacante.

Por falar em De Pena, o jogador também teve atuação destacada por Goiano. "É um atleta que converso bastante. Fico feliz que ele mais uma vez nos ajudou, assim como outros”, frisou. O uruguaio de 34 anos é reserva, mas o treinador apontou que a ausência entre os 11 que começam jogando é uma “questão de posicionamento”, reforçando a importância do armador sempre que é acionado no decorrer das partidas.

Nordestão

O próximo compromisso do Sport é pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira (29), os rubro-negros enfrentam o Fortaleza, no Castelão. Os pernambucanos lideram o Grupo C, com 12 pontos, e já estão classificados à próxima fase. Os cearenses estão em terceiro no Grupo D, com sete, e precisam terminar no G2 para não saírem da competição de forma precoce.

Para o confronto, o treinador do Sport não descartou poupar a base titular, descansando os atletas para o duelo do fim de semana, perante outro cearense, o Ceará, domingo (3), na Ilha do Retiro, pela Série B.

"É um jogo importante, um adversário difícil e que precisa do resultado. Demos uma resposta positiva no jogo anterior da Copa do Nordeste (contra o Maranhão). Não tem como dizer se vamos fazer isso (poupar titulares) contra o Fortaleza. Conversamos sobre essa situação. Podemos ter algumas mudanças, sim, fazendo uma boa programação para os atletas que jogarão no fim de semana", concluiu.

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