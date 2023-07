A- A+

Futebol Queriam Diego, tiveram Alan Ruiz: à espera de DS87, torcida recepciona reforço argentino do Sport Argentino foi quem teve festa na chegada ao Recife, mas torcedores aguardavam chegada do ex-atleta rubro-negro, especulado na Ilha do Retiro

Dezenas de torcedores do Sport estiveram nesta terça (4), no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, à espera do atacante Diego Souza, especulado como futuro reforço do clube desde que deixou o Grêmio. Com uma imagem que circulou nas redes sociais, em que o atleta aparece em um avião, criou-se a expectativa de que o ídolo desembarcasse na capital pernambucana. Acontece que foi outro - esse já contratado oficialmente - que apareceu, recebendo o carinho da torcida.



Quem esperava Diego Souza precisou se contentar com o atacante argentino Alan Ruiz. Foi ele quem desembarcou no aeroporto, sendo recepcionado pela torcida. O atleta fará exames médicos para ser apresentado oficialmente no Sport.

Recentemente, o técnico Enderson Moreira comentou sobre os rumores ligando Diego Souza ao clube. "Desde que cheguei ao Sport, nenhuma decisão foi só minha ou só da direção. Foi sempre uma construção. Todo mundo tem responsabilidade. Tem vários jogadores que vieram pra cá que eu indiquei. Temos sempre que imaginar várias situações. "Ele é um ídolo, tenho um grande carinho por ele, acho um baita jogador, mas já fizemos movimentos no mercado. Então, precisamos pensar. Muitas vezes, as medidas que a gente toma não são populistas e não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para fazer o melhor pelo Sport", afirmou.



"Diego Souza é um atleta com uma capacidade técnica absurda, multicampeão, Seleção Brasileira, é um cara fantástico. Isso não está em questionamento. A dúvida é: como nós vamos trazer o Diego pra cá? Ele vai ter as oportunidades, que na cabeça dele, vai ter? No Grêmio ele teve poucas oportunidades esse ano. E se repetir isso aqui? Será que ele vai ficar feliz? Então, tem uma série de fatores que estamos conversando. Porém, é uma decisão difícil. Uma negociação só é boa se for boa para ambas as partes. Se ela for boa só para o Diego, não é boa para o Sport. E se for boa só para o Sport, não vai ser boa para o Diego. Então, vamos conversar mais e tomar essa decisão", concluiu.

O GRINGO CHEGOU



A torcida que esteve presente no aeroporto para ver Diego Souza, acabou conseguindo recepcionar a chegada do meia Alan Ruiz.



live do Rugido Da Ilha, via Instagram pic.twitter.com/wPtR1gqGDv — Vozes da Arquibancada (@vozesdabancada_) July 4, 2023

