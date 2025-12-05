A- A+

Futebol "Quero marcar meu nome", diz Ianson, novo zagueiro do Santa Cruz Defensor estava no Tombense-MG e chega para reforçar o Tricolor na sequência da temporada 2026

Apresentado como novo reforço do Santa Cruz para a temporada 2026, o zagueiro Ianson não quer ser “mais um” a defender o clube. Citando a polivalência e a experiência de já ter trabalhado com o técnico Marcelo Cabo como trunfos na adaptação ao Tricolor, o jogador revelou a vontade de “marcar o nome” com a camisa coral.

Recado

“A motivação (em acertar com o Santa) com certeza é o clube, a torcida e a grandeza. Quero marcar meu nome, não quero ser um jogador que só passe por aqui. Meu recado é muito objetivo: dedicação e empenho. Nos outros clubes que eu passei sempre foi assim, marcando meu nome com acessos e títulos. Vou me dedicar ao máximo em todos os treinamentos e em todos os jogos. Nunca vai faltar garra para que o Santa consiga conquistar os objetivos”, afirmou.

Formado nas categorias de base do Criciúma, o zagueiro de 30 anos trabalhou com o técnico Marcelo Cabo quando jogou pelo Brusque. Parceria que será reeditada no Santa Cruz. Com direito à apresentação das principais características de jogo.

“Procuro me posicionar muito bem nas disputas. Minha bola aérea é muito boa, meus embates individuais são bons, então eu acho que consigo me destacar com isso. Procuro jogar pela direita, mas já trabalhei pela esquerda, até com Marcelo Cabo. No ano passado, quando ele chegou no Brusque, eu estava pela esquerda, então acredito que posso fazer os dois lados”, apontou.

“Eu venho para agregar muito ao grupo. Sei da qualidade dos zagueiros que estão aqui - do William Alves, do Eurico e do Mateus -, então vai ser uma disputa boa, e quem ganha com isso vai ser o Santa. A gente vai estar brigando constantemente para jogar. Todo mundo quer jogar. Então é se preparar o máximo possível e, quando tiver a oportunidade, agarrar e não soltar mais”, completou.

Físico

Ainda na fase de pré-temporada, o Santa Cruz só entra em campo no dia 8 de janeiro, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na Vitória Cup. Até lá, o defensor espera estar 100% fisicamente.

“A gente está se preparando muito bem na pré-temporada. Acredito que em janeiro a gente vai estar 100% - eu, principalmente. Estou me dedicando bastante para ajustar o máximo possível. Eu sei que depois é bem corrido com o Estadual e Série C, então estou me preparando muito para chegar em janeiro 100% e conseguir jogar todos os jogos da temporada”, explicou.

Veja também