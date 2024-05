A- A+

LUTO NO ESPORTE 'Quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção': narrador chora ao noticiar morte de Apolinho Ele estava internado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer

Morreu, aos 87 anos, o comunicador Washington Rodrigues, nesta quarta-feira. A notícia foi uma surpresa não só para os admiradores de Apolinho — como era conhecido —, mas também para os amigos que trabalhavam com o apresentador na Rádio Tupi. Eles faziam a transmissão da partida entre Flamengo e Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores, quando souberam do falecimento.

Rubro-negro de coração, Apolinho teve a morte noticiada pelo amigo Luiz Penido, aos 25 minutos do segundo tempo, e o Flamengo vencia a partida por 4x0. Em meio a forte comoção pela morte de Apolinho, Penido pediu perdão aos ouvintes antes de anunciar o falecimento.

Luiz Penido estava no meio da transmissão do jogo do Flamengo na Rádio Tupi e foi aos prantos ao saber que Apolinho tinha morrido.



Toda solidariedade aos familiares. pic.twitter.com/qqS8Na5FN5 — André Peres (@euandreperes) May 16, 2024

"Para tudo, para o jogo, 4 a 0 para o Flamengo. Eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo e hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer Washington Rodrigues, o Apolinho. O supremo ídolo parte para a morada eterna, depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado e entrando na história do rádio", disse Penido em meio às lágrimas.

Com passagem pelas Rádios Globo e Nacional, tendo trabalhado por último como comentarista e apresentador na Tupi, Washington foi um dos maiores comunicadores da História da radiodifusão brasileira. Estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado.

A marca de bordões e irreverência se imortalizou durante as décadas de carreira, na qual fez grandes amigos, como o narrador José Carlos Araújo, o Garotinho. Este foi seu principal parceiro em narrações de inúmeras partidas do futebol carioca e da seleção brasileira.

Além do rádio, também foi colunista dos jornais O Dia e Meia Hora, e arriscou participações na televisão, provando ser um comunicador completo. O seu programa na Tupi, o Show do Apolinho, havia acabado de completar 25 anos.

Treinou o Flamengo no ano do centenário

Após receber convite do então presidente Kleber Leite, Apolinho tratou o cargo de treinador do Flamengo como uma "convocação", em 1995.

À frente da equipe, comandou 26 partidas, totalizando 11 vitórias, oito empates e sete derrotas. O resultado mais expressivo foi o vice-campeonato da Supercopa Libertadores daquele ano. Em 1998, retornou como diretor-técnico do clube. Depois das aventuras inusitadas, voltou aos microfones do rádio. Na noite de hoje, o Flamengo prestou sua homenagem.

