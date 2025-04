A- A+

Ginástica Questionada, Biles titubeia ao responder se Rebeca pode ser melhor que ela: "Em algum momento" Ginasta americana venceu o Laureus de Melhor Atleta, enquanto Rebeca levou prêmio de retorno do ano

Vencedora do prêmio Laureus de Melhor Atleta do Ano, Simone Biles deu entrevista coletiva no Prêmio Laureus, logo após a cerimônia em Madri.

Perguntada sobre Rebeca, vencedora na categoria Retorno do Ano, Simone Biles titubeou ao ser questionada se a brasileira pode se tornar melhor que ela no futuro.

— Competir com ela tem sido muito bom nos últimos dois anos. Claro que com as cirurgias ela acabou perdendo muitos campeonatos mundiais, e competições internacionais, então infelizmente ela não tem tantos títulos quando eu tenho. Mas se ela estivesse lá, por certo ela teria o exato mesmo número de medalhas que eu. O Brasil é muito sortudo de tê-la, e a ginástica mais ainda, e ela é muito fofa. Sou feliz de ser sua competidora e sua amiga — respondeu, tergiversando sobre a pergunta principal.

Na pergunta seguinte, um outro jornalista presente a questionou sobre outra história, de sua infância, sem relação com Rebeca. Biles respondeu com educação, mas no fim, voltou à questão anterior.

— Bom, e voltando à última pergunta, sim, eu acho que a Rebeca pode se tornar melhor do que eu no futuro... — disse, dando uma pequena pausa, para antes completar: — Em algum momento.

Maior medalhista olímpica, Rebeca se tornou a primeira mulher brasileira a vencer um prêmio no Laureus.

Já Biles se tornou a atleta com mais troféus na categoria de Atleta do Ano: quatro vezes em quatro indicações.

