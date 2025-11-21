A- A+

FUTEBOL Quinto critério de desempate deixa São Paulo à frente do Corinthians na tabela; entenda Com 45 pontos, time alvinegro garante sua décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro

O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro assumiu a décima posição na tabela, com 45 pontos.

O São Paulo possui os mesmos 45 pontos, ocupando a nona colocação na competição nacional. Os rivais têm campanhas muito semelhantes. Mas o time tricolor leva vantagem nos critérios de desempate.

Além do número igual de pontos, São Paulo e Corinthians possuem 12 vitórias cada. O resultado de 3 a 1 na quinta-feira também deixou os times com o mesmo saldo de gols: -1. As equipes marcaram 38 gols cada e sofreram 39.

O quinto critério de desempate é favorável para o São Paulo. O time tricolor acumula seis cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians tem oito expulsões. Por essa razão, a equipe liderada pelo técnico argentino Hernán Crespo é a nona colocada e enquanto os alvinegros ocupam o décimo.

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o próximo critério de desempate é o número de cartões amarelos.

Corinthians e São Paulo tentam alcançar a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Neste momento, o último time classificado para o torneio continental é o Bahia, que está em sétimo lugar, com 53 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o Cruzeiro, no domingo (23), às 20h30, no Mineirão. O São Paulo, por sua vez, pega o Juventude, também no domingo, às 16h, em compromisso na Vila Belmiro.

