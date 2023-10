Quinze confrontos diretos agitam reta final da Série B; Sport terá quatro, três longe do Recife

A- A+

Com a Série B entrando em sua reta final, é natural que o clima de apreensão tome conta dos torcedores. Principalmente daqueles que estão vendo o time do coração brigar na parte de cima da tabela. Calcular as chances de acesso, avaliar as partidas e secar os adversários são coisas comuns nesta etapa da competição. Afinal, com apenas 24 pontos em jogo, qualquer tropeço pode colocar em risco o objetivo do clube. Com muitas equipes brigando para chegar à Série A, 15 confrontos diretos ainda vão agitar as últimas rodadas da Segundona. Atual vice-líder, o Sport terá quatro compromissos cruciais para subir de divisão. Três deles fora de casa.

Na próxima segunda-feira (9), diante da Ponte Preta, na Ilha do Retiro, o Sport encerra uma sequência de quatro jogos contra equipes da parte inferior da tabela. Logo em seguida, pela 32ª rodada, pega ninguém mais ninguém menos que o Juventude, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha tem um ponto a menos que o Leão e, ao lado do Atlético-GO (6º), tem o melhor aproveitamento do returno, com 23 pontos somados.

Com 50 pontos, o time goiano, aliás, também está no caminho dos pernambucanos. Na 36ª rodada, ambos se enfrentam na Ilha do Retiro. Uma rodada antes, em São Paulo, Enderson Moreira e companhia ainda encaram o Mirassol (7º), que já entrou em campo e venceu o Londrina nesta rodada. Sonhando com o acesso, os paulistas têm 49 pontos.

Na penúltima rodada, também fora de casa, o Sport visita o líder Vitória, no Barradão. Atualmente, quatro pontos separam as equipes na tabela. Porém, ainda sem jogar a toalha pelo título, o torcedor rubro-negro acredita que o embate de leões, em Salvador, pode definir o título desta Série B. Principalmente por conta da dura tabela que os baianos terão até lá.

Além do Sport, o Vitória tem cinco jogos contra times que tentam chegar à Série A: Criciúma e Novorizontino fora, além de Guarani, Juventude e Vila Nova, no Barradão.

Outro que não terá vida fácil nesta reta final é o Guarani. Fora o duelo já citado com o Vitória, o Bugre ainda tem pela frente Vila Nova e Criciúma, no Brinco de Ouro, e Mirassol e Atlético-GO, distante de seus domínios. Com 53 pontos, a equipe comandada por Umberto Louzer é a quarta colocada.

Confira os confrontos diretos desta reta final de Série B:

Rodada 31

Guarani x Vila Nova

Criciúma x Vitória

Rodada 32

Vitória x Guarani

Juventude x Sport

Rodada 33

Mirassol x Guarani

Rodada 34

Vitória x Juventude

Rodada 35

Mirassol x Sport

Vitória x Vila Nova

Rodada 36

Guarani x Criciúma

Novorizontino x Vitória

Sport x Atlético-GO

Rodada 37

Mirassol x Atlético-GO

Vitória x Sport

Rodada 38

Atlético-GO x Guarani

Novorizontino x Criciúma

