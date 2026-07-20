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FUTEBOL Alex Brasil encerra caso Quirino e confirma que o atacante não joga mais pelo Santa Cruz Executivo afirma que jogador não voltará a atuar pelo Tricolor, atribui ação trabalhista à influência do empresário e considera o assunto encerrado

Em entrevista coletiva no estádio do Arruda, nesta segunda-feira (20), o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, anunciou que o atacante Quirino não voltará a defender o Tricolor. "O caso está encerrado".

O dirigente foi contundente ao comentar a situação e disse acreditar que a decisão de entrar na Justiça não partiu do próprio jogador.

“Em nenhum momento o Quirino me procurou. A situação está encerrada. E pra deixar claro, tenho certeza que não veio do atleta. Conheço ele desde os 20 anos, um cara que se dedica demais, e creio que, por ele estar com um grande empresário do nosso país e reconhecido internacionalmente, ele fez a coisa certa visando seu interesse próprio".

Entenda

No último dia 4 de julho, Quirio ingressou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta do contrato e o pagamento de mais de R$ 1 milhão. A cobrança inclui o salário de maio registrado em carteira, três meses de direitos de imagem, dois meses de auxílio-moradia e a regularização dos depósitos do FGTS, que, segundo a ação, não teriam sido realizados durante o vínculo.

Até a declaração de Alex Brasil, Quirino seguia atuando normalmente pela equipe e, inclusive, foi decisivo na última partida contra o Barra-SC ao marcar o gol da vitória coral. Ao todo, disputou 20 partidas, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências.

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