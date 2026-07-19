Rabiot detona atuação de companheiros após derrota da França: 'Comportamentos inadmissíveis'

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O meio-campo Adrien Rabiot criticou o comportamento de alguns companheiros de seleção francesa na derrota para a Inglaterra por 6 a 4 no duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 18.



"Começamos de maneira bastante vergonhosa nesse primeiro tempo. Vi comportamentos de alguns jogadores que nunca tinha visto até hoje. Isso é um pouco decepcionante, porque era o nosso último jogo para encerrar essa competição de forma digna", disse o meia



"Era a última partida para nos destacarmos nesta competição. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito assim. No 1º tempo, certos comportamentos... é bastante inaceitável!", acrescentou.



Rabiot comentou sobre a frustração de ficar fora da final, porém admitiu que isso não podia afetar o desempenho na disputa pelo terceiro lugar da competição.





"Há muita decepção pela derrota para a Espanha, mas ainda havia um trabalho a ser feito até o fim, e não podemos simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito. Conversamos no intervalo e dissemos que era preciso ter um pouco mais de orgulho. E a equipe melhorou claramente no segundo tempo, porque, na primeira etapa, alguns comportamentos foram inadmissíveis", completou.

A atuação da França foi a pior em Copas desde a edição em 1958, quando perdeu por 5 a 2 a semifinal para o Brasil, que conquistaria o mundo pela primeira vez. Desta vez, os franceses foram para o intervalo com 4 a 0 de desvantagem, diminuíram a desvantagem no segundo tempo para 4 a 3, mas os ingleses fecharam a conta em 6 a 4.



Ainda no intervalo, o técnico Didier Deschamps fez um forte desabafo e também detonou a postura de alguns de seus atletas ao longo da primeira etapa.



"Tivemos alguns comportamentos estranhos durante a pausa para hidratação. Não quero criticar um jogador específico, nem os outros - disse Deschamps ao ser perguntado sobre o comportamento do time na etapa inicial. Fiz substituições e já disse aos meus jogadores tudo o que precisava dizer, mas não vou fazer isso diante de vocês. Eu errei. Deveria ter tomado outras decisões em relação à escalação inicial, e vocês podem dizer que isso é verdade. Se eu tivesse colocado outros jogadores desde o início, talvez o resultado tivesse sido melhor", disparou.

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