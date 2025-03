Racismo: torcedor da Argentina é flagrado imitando macaco durante jogo contra o Brasil

A- A+

Mais um - entre tantos - triste episódio de racismo na América do Sul. Durante a goleada por 4x1 da Argentina sobre o Brasil, na noite dessa terça-feira (25), um torcedor argentino foi flagrado imitando gestos de macaco em direção aos brasileiros que estavam no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

As imagens foram feitas e divulgadas pelo jornalista Tomer Savoia. No vídeo, é possível ver um homem, em meio a demais torcedores argentinos. Ele levanta do assento em que estava, faz os gestos racistas e obscenos, e logo depois se senta novamente, sorrindo, como se nada houvesse acontecido. É possível perceber também que pessoas ao seu redor também não esboçam reação.

O ato racista - mais um entre tantos já recorrentes em partidas no continente - chega oito dias depois do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmar que a realização da Copa Libertadores da América sem clubes do Brasil "seria como Tarzan sem Chita". A referência, também com cunho racista, é à macaca dos filmes do personagem.

Até o momento, nem a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nem a Conmebol não emitiu comunicado sobre o ato racista. Dentre de campo, a Argentina garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Já o Brasil caiu para a quarta posição das Eliminatórias, com 21 pontos.

Veja também