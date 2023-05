A- A+

Cinco dias após o caso de racismo no futebol que teve maior repercussão até hoje, os principais craques da atualidade se mantêm em silêncio sobre o assunto. No domingo, Vinícius Júnior foi vítima do ódio racista dos torcedores do Valência, na Espanha.



O brasileiro citou Messi e Cristiano Ronaldo na mesma data, em meio a um desabafo sobre o preconceito racial no Campeonato Espanhol. O argentino e o português, no entanto, não fizeram qualquer comentário sobre o tema que tomou conta do noticiário esportivo nesta semana.

— Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas — afirmou Vini Jr. na noite de domingo, pouco após ser chamado de macaco por uma multidão que ocupava as arquibancadas do estádio do Valência.

Jogadores de destaque no futebol atual logo saíram em apoio à vítima. O compatriota Neymar, se posicionou e postou a frase "Tô contigo, Vini Jr". O francês Mbappé fez o mesmo e escreveu: "Você não está sozinho. Estamos com você e te apoiamos".

O ex-jogador Ronaldo, ídolo do Real Madrid, também criticou as ofensas a Vini Jr. "Mais uma vez um episódio de racismo na @laliga. Mais uma vez com o @vinijr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini, conte comigo na sua luta. Na nossa luta", afirmou.



Os pares mais famosos de Vini Jr no futebol atual não tiveram a mesma atitude. Desde então, Messi e CR7 se mantiveram em silêncio a respeito do mais recente episódio de racismo sofrido pelo brasileiro no Campeonato Espanhol.

Messi fez apenas uma postagem nas redes sociais. O argentino prestou uma homenagem a Jordi Alba, com quem jogou no Barcelona, após o anúncio de que o lateral vai deixar o clube catalão.

CR7, por sua vez, fez três publicações: uma celebrando a vitória do time em que joga, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, outra anunciando a renovação de um contrato de patrocínio, e uma terceira de sunga à beira da piscina.

O distanciamento do argentino e do português resultou em críticas nas redes sociais. As últimas postagens da dupla de craques foram "bombardeadas" de comentários pedindo um posicionamento em apoio a Vinícius Júnior."Queremos você se posicionando a favor de Vinicius Júnior, ou vai seguir como seu país fingindo que não está vendo? Ou que ele é culpado? Cadê seu Instagram com milhões de seguidores para ajudar na causa?", cobrou um usuário do Instagram na conta de Messi.

CR7 também foi cobrado. "Como é possível que você não se expresse em nada contra o racismo?", pediu um fã venezuelano que fez o comentário na conta do português no Instagram.

