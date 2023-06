A- A+

futebol Racismo contra Vini Jr. foi estopim para patrocinadora romper contrato com Valencia, diz site Varejista de carros optou por encerrar o vínculo depois da repercussão do duelo do Real Madrid no Estádio Mestalla e clube perdeu cerca de R$ 15,8 milhões

Além da repercussão negativa causada pelo caso de racismo contra Vinicius Junior no duelo do Real Madrid contra o Valencia no mês de maio, o clube espanhol agora está no mercado em busca de um novo patrocinador principal. Isso porque a Cazoo, varejista de carros, optou por romper o patrocínio de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões), previsto para o orçamento de 2023/24 e pagará uma multa 1 milhão de euros (R$ 5,2 mi) para encerrar o vínculo.

A empresa já buscava romper o contrato antes do caso, mas o Valencia insistiu em mantê-la como patrocinadora principal. Depois do episódio de racismo, no entanto, a Cazoo resolveu insistir no fim do vínculo e o clube e a empresa chegaram a um acordo comercial. Segundo as informações do jornal espanhol As, o departamento jurídico da empresa enviou documentos que "indicavam que os fatos ocorridos no jogo entre Valencia e Real Madrid causavam danos à imagem da empresa e apontavam inclusive que estavam considerando denunciar o clube de Mestalla por prejudicar sua imagem."

O fechamento parcial do estádio por cinco jogos, punição da La Liga ao clube depois da repercussão do caso, também pesou a favor da decisão da Cazoo de romper o patrocínio. O As afirma que a sanção foi um "trunfo" dos advogados da empresa para conseguir encerrar o vínculo.

