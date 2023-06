A- A+

LIBERTADORES Racismo na Argentina: torcedores do River Plate imitam macacos na chegada do ônibus do Fluminense Equipes se enfrentam na Argentina pela Libertadores

Um grupo de torcedores do River Plate foi flagrado imitando macacos na chegada do ônibus do Fluminense no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, No vídeo, é possível ver o ato racista, assim como outras ofensas contra o veículo que leva a equipe tricolor.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Mais cedo, outro vídeo circulou nas redes sociais, também mostrando outro grupo de torcedores do River Plate imitando macacos na chegada dos torcedores no estádio.

Veja também

Série B Sport leva susto no fim do jogo, mas vence Avaí por 2x1 na Ilha do Retiro e entra no G-4 da Série B