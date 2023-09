A- A+

Futebol Ex-Náutico, Radamés é confirmado no elenco do reality show A Fazenda Volante, que atuou pelo Timbu nos anos de 2007 e 2008, atualmente compõe elenco do Brasiliense

A próxima temporada do reality show "A Fazenda", da RecordTV, tem sua estreia marcada para a próxima terça-feira (19). Entre os participantes, que tiveram seus nomes divulgados nesta quinta-feira (14), está o do volante Radamés, que defendeu o Náutico nas temporadas de 2007 e 2008.

Ele chegou ao Recife emprestado pelo Fluminense, quando o Timbu disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste período, Radamés entrou em campo 37 vezes, marcando três gols.

Atualmente, o jogador de 37 anos atua pelo Brasiliense, no Distrito Federal. No entanto, sua fama não se limita apenas ao campo, pois já foi noivo da atriz e influenciadora Viviane Araújo, vencedora da quinta edição do mesmo reality show, em 2012.

Segundo informações do jornal Extra, Radamés e Viviane mantiveram um relacionamento de 10 anos, que chegou ao fim em 2017. Atualmente, o jogador está casado com a consultora financeira Caroline Furlan, com quem tem três filhos.

O volante começou sua carreira profissional no Fluminense em 2005, passando por clubes como Juventude e Náutico, antes de uma temporada nos Emirados Árabes, no Al-Jazira Club - onde trabalhou com o treinador Abel Braga. Retornando ao Brasil, Radamés teve passagens por times como Botafogo-SP, Volta Redonda e Boa Esporte, onde permaneceu até o fim de 2017. Desde 2018, ele faz parte do elenco do Brasiliense.

Nesta 15ª edição do programa, o formato tradicional será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio cobiçado de R$ 1,5 milhão.

