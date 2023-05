Radialista Hélio Macêdo vai receber título de Cidadão Pernambucano nesta quarta (10)

A- A+

Lenda do rádio local e com mais de 50 anos no estado, o potiguar Hélio Macêdo vai receber na próxima quarta-feira (10) o título honorífico de Cidadão Pernambucano. A homenagem é concebida pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe). Em contato com a Reportagem da Folha de Pernambuco, o radialista comentou sobre a emoção de receber esse título.

"Eu fiquei estarrecido. Jamais passou pela minha cabeça de receber um título de cidadão pernambucano. Me deixou realmente sem palavras. Estou muito satisfeito, já comuniquei para minha família que mora em Mossóro e ficaram todos felizes. E eu mais ainda de receber um título tão importante depois de 50 anos que moro aqui", disse Hélio.

O radialista se mudou para o Recife em fevereiro de 1970. Ele veio pelo fato da sua irmã ter recebido um convite para trabalhar na rede ferroviária da capital pernambucana. O potiguar conheceu pessoas do futebol e passou a fazer parte da equipe da Rádio Reportér do Recife.

Ele acumula passagens por diversas rádios pernambucanas: Rádio Olinda, Rádio Tamandaré, Rádio Transamérica, Estação SAT, Rádio Clube e Rádio Jornal.

Entre os diversos trabalhos que realizou na carreira, dois eventos foram marcantes para Hélio. As coberturas in loco da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha pela Estação SAT, e principalmente os Jogos Olímpicos de 1988, Seul- Coreia do Sul. "Foi fora do comum uma Olímpiada num país tão organizado e limpo", afirmou o radialista.

Ele participou da cobertura no continente asiático pela Rádio Clube, com o narrador Adilson Couto e o coordenador Barbosa Filho na equipe. "Infelizmente, eu sou o único vivo dos três", lembra em tom saudoso.

Aos 74 anos, Hélio Macêdo estava ativo na Rádio Clube, mas deu uma parada seguindo recomendações médicas.

