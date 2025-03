Raducanu consegue sua primeira vitória no WTA 1000 de Miami

A- A+

Depois de ser eliminada logo na estreia em Indian Wells, a britânica Emma Raducanu conquistou nesta quarta-feira (19) sua primeira vitória na carreira no Aberto de Miami, onde a colombiana Camila Osorio perdeu diante da estreante canadense Victoria Mboko.

Raducanu, número 60 do ranking mundial, derrotou a japonesa Sayaka Ishii (188ª) por 6-2 e 6-1 na primeira rodada deste torneio da categoria WTA 1000.

A britânica, campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2021, tenta deixar para trás um complicado último mês em que viveu um incidente com um perseguidor em uma partida do WTA 1000 de Dubai.

Na presença do homem na arquibancada, Raducanu começou a chorar e se escondeu atrás da cadeira do árbitro até que a segurança retirasse o espectador, que mais tarde foi banido dos torneios WTA.

Raducanu, que disse que naquela partida "não conseguia ver a bola por causa das lágrimas", voltou à quadra no início do mês em Indian Wells, na Califórnia, onde perdeu na estreia para a japonesa Moyuka Uchijima.

Nesta quarta-feira, porém, ele encaminhou a vitória com eficiência diante de Ishii, exibindo uma direita confiável, e comemorou a primeira vitória de suas três partidas em Miami.

Na segunda fase so torneio ela terá um teste maior contra a americana Emma Navarro, décima do ranking da WTA e semifinalista no último US Open.

"Será um jogo extremamente difícil", previu Raducanu. "Acho que ela está em melhor forma, vou tentar lutar por cada ponto".

Veja também