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AUTOMOBILISMO

Rafa Câmara pilota Ferrari de 2025 em novo passo rumo à Fórmula 1

Pernambucano integra a Ferrari Driver Academy desde 2022 e é tratado como uma das principais promessas do grupo

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Rafael Câmara, piloto pernambucanoRafael Câmara, piloto pernambucano - Foto: Prema Powerteam

Rafa Câmara realizou nesta terça-feira (15) mais um teste com um carro de Fórmula 1 da Ferrari. O brasileiro foi à pista no circuito de Ímola, na Itália, com o modelo utilizado pela escuderia durante a temporada de 2025.

A atividade faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana. Câmara integra a Ferrari Driver Academy desde 2022 e é tratado como uma das principais promessas do grupo para alcançar a Fórmula 1.

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Esse foi mais um contato do piloto com um equipamento da principal categoria do automobilismo mundial. Em junho, ele já havia participado de uma sessão semelhante no circuito de Barcelona.

O teste acontece em um momento decisivo para o futuro do brasileiro. Câmara disputa a temporada da Fórmula 2 e aparece entre os candidatos a uma vaga no grid da F1 em 2027, especialmente na Haas, equipe que utiliza motores Ferrari.

 

 

Recentemente, ele também foi avaliado pela Haas em Portimão e apresentou desempenho competitivo na comparação com outros pilotos. A definição da equipe, entretanto, envolve fatores técnicos, financeiros e comerciais.

Campeão da Fórmula 3 em 2025, Câmara tenta se tornar mais um brasileiro no grid da Fórmula 1. A quilometragem acumulada com o carro da Ferrari é considerada importante para sua adaptação à potência, aos sistemas e à complexidade dos monopostos da categoria.

 

 

 

 

 

 

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