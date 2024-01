A- A+

Judô Rafael Buzacarini vence duelo com russo e conquista o bronze no Grand Prix de Judô em Portugal Brasileiro venceu a disputa na categoria até 100kg com o sérvio Bojan Dosen para garantir medalha

O Brasil conquistou a sua segunda medalha no Grand Prix de Portugal neste domingo, no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Após Michel Augusto ter conquistado a prata na sexta-feira, foi a vez de Rafael Buzacarini brilhar ao vencer a disputa na categoria até 100kg com o sérvio Bojan Dosen e garantir o bronze.

Para conquistar a medalha de bronze, Rafael Buzacarini derrotou o cazaque Islam Bozbayev, o italiano Gennaro Pirelli e Georgios Kroussaniotakis, do Chipre. Na semifinal, ele acabou perdendo para o espanhol Nikoloz Sherazadishvili, mas deu a volta por cima do bater Dosen e colocar o Brasil no pódio.

O brasileiro começou a luta pelo bronze de forma agressiva e chegou a ser punido por entradas ilegais com dois shidos. Buzacarini, no entanto, continuou concentrado, viu o sérvio também ser advertido e levou o duelo para o golden score. Dosen acabou cometendo mais uma falta, levou o shido e garantiu a medalha para o Brasil.

A equipe brasileira esteve no tatame neste domingo com mais seis atletas. Rafael Silva, o Baby, perdeu na repescagem, na categoria acima de 100kg, para Magomedomar Magomedomarov, dos Emirados Árabes Unidos. Já João Casarino foi eliminado nas oitavas de final frente ao russo russo Tamerlan Bashaev.

Na categoria até 100kg, Leonardo Gonçalves ficou na segunda rodada ao perder para o japonês Kaito Green. Já Rafael Macedo caiu nas oitavas (-90kg) ao ser superado por Eljan Hajiyev, do Azerbaijão.

No feminino, Giovanna Santos sentiu o gostinho da medalha na categoria acima de 78kg, mas acabou perdendo, na repescagem para a polonesa Kinga Wolszczak. Já na categoria até 78kg, Karol Gimenes foi eliminada na primeira luta para Emma Reis, do Reino Unido.

