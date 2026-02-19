A- A+

Automobilismo Rafael Câmara e subsidiária da Petrobras firmam parceria para nova temporada da Fórmula 2 Apoio ao piloto pernambucano será realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e marca etapa decisiva na trajetória do jovem talento rumo à elite do automobilismo

O piloto pernambucano Rafael Câmara, um dos principais nomes da nova geração do automobilismo nacional, será patrocinado pela Transpetro, subsidiária do Sistema Petrobras e maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina.

Realizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com apoio do Ministério do Esporte, a parceria tem como foco o incentivo ao esporte brasileiro e o apoio à formação de jovens talentos em uma fase decisiva da carreira, quando o respaldo institucional é fundamental para a consolidação no alto rendimento.



Rafael Câmara é o atual campeão da FIA Fórmula 3 (F3) e foi eleito o “Novato do Ano” pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O atleta integra atualmente a Academia de Pilotos da Ferrari. Na mesma temporada, ele se destacou ao se tornar o primeiro piloto da F3 e das categorias de acesso à Fórmula 1 a competir com neutralização de carbono, reforçando um compromisso com a sustentabilidade, um dos desafios contemporâneos do esporte e da indústria.





Em 2026, o brasileiro dá um novo passo em sua trajetória ao competir na Fórmula 2 (F2) pela Invicta Racing, consolidando seu caminho rumo à elite do automobilismo mundial, em linha com a trajetória recente de outros jovens talentos brasileiros no esporte.



“Esse apoio chega em um momento muito importante da minha carreira. É quando cada oportunidade faz diferença para que eu possa seguir evoluindo e competindo em alto nível. Contar com uma empresa como a Transpetro nesse processo reforça a confiança e o foco nos próximos desafios”, afirma Rafael Câmara.



Valores compartilhados

A entrada da Transpetro como patrocinadora reforça valores compartilhados entre o esporte e a atividade de transporte de produtos no segmento de energia, como segurança, eficiência, inovação e responsabilidade socioambiental, pilares essenciais tanto para o alto desempenho nas pistas quanto para operações logísticas de grande complexidade.



“A Transpetro é uma apoiadora do esporte brasileiro. Patrocinamos projetos de esporte amador em todos país e, agora, também vamos incentivar o alto rendimento, porque a trajetória de Rafa Câmara está alinhada com os valores da Transpetro. Apoiar um jovem brasileiro que se destaca no cenário nacional e internacional e que pode alcançar a Fórmula 1 é motivo de orgulho para a companhia”, afirma o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.



O patrocínio esportivo integra a estratégia da Transpetro de apoiar iniciativas voltadas à valorização do esporte, ao desenvolvimento humano e à formação de talentos, reconhecendo o papel do esporte como agente de transformação social e de inspiração para novas gerações.

Até esta quinta-feira (19), Câmara passou pelos primeiros dias de testes na nova categoria. O pernambucano foi o mais rápido na pista de Barcelona. A estreia oficial será entre os dias 6 a 8 de março, em Melbourne, no GP da Austrália.

