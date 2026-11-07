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Fórmula 1 "Tem frieza": conheça histórias dos primeiros passos de Rafael Câmara no automobilismo Dono do primeiro kartódromo que Rafa competiu no Recife relembra as características que sempre estiveram presente no novo piloto da Fórmula 1

O mundo do automobilismo e a torcida brasileira estão empolgados para acompanhar a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1, neste domingo (8), durante o Grande Prêmio de Interlagos. O que pouca gente conhece são as características de "Rafinha" desde o início nas corridas em um kartódromo na divisa entre Recife e Paulista.

Para conhecer as origens do novo piloto da categoria mais importante do automobilismo, a Folha de Pernambuco entrevistou Carlos Teixeira, responsável pelo Kartódromo do Tamboril, onde Rafael Câmara deu os primeiros passos no kart, e seu filho, Guilherme Belfort, que compartilhou momentos da infância.

Engenheiro e empresário, Carlos Teixeira foi gestor do Kartódromo do Tamboril entre 2009 e 2018, ano em que foi desativado. A pista tinha dimensões oficiais e ajudou no desenvolvimento de pilotos no estado.

Rafael Câmara (centro) com os filhos de Carlos, Arthur (esq.) e Guilherme (dir.). Foto: Arquivo Pessoal/Carlos Teixeira.

Amaro Câmara, pai do piloto, o levou para treinar e entrar num kart pela primeira vez no kartódromo. Pouco mais de dois anos depois desse início, Rafael Câmara passou a morar em São Paulo e deixou de frequentar o local.

Segundo o empresário que acompanhou o início da formação do piloto, Rafael Câmara tem uma característica especial que sempre foi perceptível.

"Rafinha tem uma característica rara para os pilotos que são rápidos. Ao mesmo tempo que é rápido, ele também tem frieza. Rafinha é um menino extremamente focado e não se envolve com o emocional, porque de nada adianta você ser rápido e não ter a cabeça no lugar sob pressão", relatou Carlos.

Sobre a personalidade de Rafael Câmara, Carlos considera que ele é exatamente igual ao que parece nas aparições públicas: tímido e focado nos objetivos.

"A gente ri aqui em casa. Ele é uma pessoa desse mesmo jeito. Quietinho, caladinho, só fala quando precisa, não demonstra excesso de alegria, não demonstra excesso de tristeza. É um equilíbrio e um menino maravilhoso", completou.

Guilherme Belfort, de 24 anos, é filho de Carlos Teixeira e amigo de infância de Rafael Câmara.

Três anos mais velho que o piloto da Fórmula 1, os dois nunca chegaram a competir na mesma categoria, porém dividiram anos de parceria e amizade dentro e fora das pistas.

Em 2012, eles já disputavam competições fora do estado e fizeram uma dobradinha na Copa das Federações, em Santa Catarina. Guilherme foi campeão da cadete e Rafael levou a melhor na mirim.

"A relação sempre foi de amizade porque era todo mundo pequeno. Tinha a parte de competição, mas a gente brincava muito no box, após as corridas. A gente ficava, inclusive, brincando de carrinho com todo mundo junto no chão", lembrou o ex-piloto.

Guilherme Belfort (macacão verde e branco), Rafael Câmara (macacão vermelho) e outros pilotos da delegação pernambucana na Copa das Federações, em Santa Catarina. Foto: Arquivo Pessoal/Carlos Teixeira.

Enquanto Rafael morava no Recife, Guilherme passava os dias com o amigo.

Os dois ainda mantiveram uma relação próxima mesmo com a ida de Rafael para morar em São Paulo. Entre as ligações e jogos eletrônicos, a escolha preferida da dupla era Fórmula 1.

"O sentimento é de extrema felicidade genuína. De alguém que merece, de alguém que saiu aqui muito cedo e sempre teve esse objetivo. É um orgulho e uma felicidade", disse.

Guilherme Belfort e Rafael Câmara durante encontro em João Pessoa, no ano passado. Foto: Arquivo Pessoal/Guilherme Belfort.

Futuro na F1

Tanto pai quanto filho são unânimes sobre as expectativas para Rafael Câmara na Fórmula 1.

Os dois consideram que a estreia em Interlagos e a temporada do próximo ano na Haas são apenas o início da trajetória do piloto pernambucano no alto nível do automobilismo mundial.

"Nesse primeiro momento eu quero que ele se divirta, não olhando muito para o resultado. Mas eu tenho certeza que, se ele fizer o que vem fazendo nos últimos anos, vai ter uma carreira muito promissora. O melhor dele é o suficiente para se dar bem e alcançar os objetivos na Fórmula 1", pontuou Guilherme.

Carlos Teixeira fez até uma comparação com um dos principais nomes do esporte brasileiro, Ayrton Senna.

"Ele sendo o piloto que ele é, frio do jeito que ele é, sabendo lidar com a pressão e sabendo fazer a parte dele, vai chegar no topo. Eu digo que, desde a época que Senna morreu, eu nunca tinha tido uma percepção tão completa de um piloto como Rafinha, tecnicamente falando".

O GP de Interlagos tem o treino classificatório neste sábado (7), a partir das 15h (horário de Brasília). A corrida acontece no domingo (8), com largada prevista para as 14h (horário de Brasília).

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