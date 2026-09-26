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Fórmula 2 Rafael Câmara vence em Baku e amplia vantagem na liderança da F2 Pernambucano largou na terceira posição e precisou administrar uma prova movimentada, marcada por interrupções e diferentes estratégias nos boxes

Rafael Câmara deu mais um passo importante na briga pelo título da Fórmula 2. O brasileiro venceu neste sábado a terceira corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão, e ampliou para sete pontos a vantagem na liderança do campeonato.

O pernambucano largou na terceira posição e precisou administrar uma prova movimentada, marcada por interrupções e diferentes estratégias nos boxes. Nas voltas finais, ainda segurou a pressão de Nikola Tsolov, seu principal adversário na disputa pelo título.

Tsolov terminou em segundo e chegou aos 200 pontos, contra 207 de Câmara. Alex Dunne completou o pódio após receber uma punição de cinco segundos por pisar na linha dos boxes. O outro brasileiro no grid, Emmo Fittipaldi, terminou na 16ª colocação.

A corrida começou agitada. Pole position, Mari Boya perdeu a liderança para Martinius Stenshorne e caiu para quinto. Câmara manteve o terceiro lugar, enquanto Tsolov teve dificuldades e chegou a aparecer apenas na 12ª posição. Incidentes ao longo das primeiras voltas também provocaram interrupções e mexeram com as estratégias das equipes.

O brasileiro chegou a assumir a liderança antes de trocar os pneus na 11ª volta e retornou em segundo, atrás de Oliver Goethe Pouco depois, com a parada do rival, voltou à disputa pela ponta.

A punição de Dunne também pesou na definição da corrida. Tsolov, por sua vez, conseguiu se recuperar e avançou pelo pelotão até superar Stenshorne na 22ª volta. O búlgaro partiu para cima de Câmara na reta final, mas o brasileiro conseguiu administrar a vantagem e garantiu a vitória.

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