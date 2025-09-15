A- A+

Automobilismo Promessa da academia da Ferrari, pernambucano Rafael Câmara trabalha para chegar à F1 em 2027 Em exclusiva ao GLOBO, campeão da Fórmula 3 na temporada de estreia, piloto de 20 anos fala em repetir sucesso na F2 para chegar à elite do automobilismo mundial

O futuro da Ferrari na Fórmula 1 pode voltar a abraçar o Brasil. Piloto da academia da tradicional equipe italiana, o pernambucano Rafael Câmara é a aposta da escuderia, que hoje tem Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O jovem de 20 anos foi campeão da Fórmula 3, categoria de acesso à F1, em sua temporada de estreia e de forma antecipada.

Pouco antes de entrar no cockpit para a última etapa de 2025 da categoria, no dia 7 deste mês, o piloto conversou com exclusividade com o GLOBO, no autódromo de Monza, na Itália, e falou sobre carreira, futuro e, claro, Ferrari.

"Eu não esperava começar tão bem como começamos e ter mantido o ritmo durante o campeonato. O trabalho que fizemos antes de a temporada começar também foi muito bom. A equipe (Trident) fez um trabalho incrível", avaliou.



Natural do Recife, Rafael disse que foi um sonho ter competido na Fórmula 3. Por ter sido campeão, ele não pode continuar competindo na categoria e irá correr na Fórmula 2 em 2026, subindo um degrau rumo à elite.

"Estar no mesmo fim de semana da Fórmula 1 é sensacional. Quando comecei, não esperava chegar onde estou hoje. E quero ir além. Eu vou para a F2. Ainda não posso revelar o nome da equipe, mas certamente estaremos em boas condições para brigar pelo título. Espero começar em Melbourne (primeira etapa de 2026) como iniciei este ano, ou seja, com vitória disse", disse.

O sonho profissional de Rafael Câmara, claro, é chegar à Fórmula 1. O GLOBO perguntou ao jovem piloto quando este sonho se tornará realidade. E o piloto mostrou confiança e otimismo.

"É uma pergunta difícil, mas, sinceramente, não é uma coisa surreal ter uma oportunidade em 2027. Se eu continuar desenvolvendo meu trabalho e conseguir fazer uma grande temporada no ano que vem, quem sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que pode estar perto pode ficar muito longe se eu não me provar na Fórmula 2", avaliou o jovem, que quer repetir os passos do compatriota Gabriel Bortoleto, da Sauber, representante brasileiro na F1, que venceu as duas categorias de acesso nos anos de estreia.

Suporte da Ferrari

Rafael Câmara entrou na academia da Ferrari aos 16 anos e se mudou para Maranello, na Itália. Em 2024, conquistou seu primeiro título em monopostos, a Freca (Fórmula Regional Europeia).

"Amadureci pessoal e profissionalmente. A equipe me ajuda na preparação para uma corrida e também em como devo gerir melhor o fim de semana. Isso sem falar na parte técnica", contou o piloto de 20 anos.

A entrevista com a promessa brasileira foi feita em uma sala reservada no box da Ferrari, em Monza, na Itália, com quadros de grandes pilotos que já passaram pela escuderia italiana, como o austríaco tricampeão Niki Lauda e o italiano bicampeão Alberto Ascari, além de fotos do inglês heptacampeão Lewis Hamilton.

O GLOBO perguntou a Rafael se admirar as fotos inspira a seguir na carreira.

"Os melhores pilotos sempre sonham em guiar para a Ferrari. Então, estar na academia e vislumbrar que um dia essa possibilidade poderá se tornar realidade é algo surreal. Comecei nas pistas aos 6 anos. E foi por acaso, porque quem começou no kart foi meu irmão. Hoje, poder ter a oportunidade de fazer parte da Ferrari é incrível", afirmou o piloto.

De 2005, Rafa não era nascido quando seu ídolo competia na Fórmula 1, mas mostrou que conhece a história e o legado de Senna.

"Uma pessoa que eu admiro muito é o Ayrton Senna, não só pelo que ele fez nas pistas, mas fora delas também. Também admiro todos os outros brasileiros que passaram pela F1. Agora temos o Gabriel, que tem feito um excelente trabalho. É sempre legal ver o Brasil bem no esporte", contou.

O jovem brasileiro disse que ainda não se acostumou com a fama e o assédio dos torcedores.

"Eu sou bem reservado; gosto de estar com minha família e meus amigos. Acho que não tenho o perfil de uma pessoa famosa", disse, rindo, Rafael. "É interessante porque toda temporada é muito desgastante não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas confesso que, sempre que estou em casa em fim de semana sem compromisso nas pistas, eu ligo a TV e procuro alguma corrida para assistir. Eu não consigo parar", contou, com bom humor, Rafael.

Com o fim da temporada da F3 em setembro e o início da F2 previsto apenas para março de 2026, o piloto brasileiro ressaltou que não pode perder o foco, seja qual for a época do ano, e aproveitará o tempo para se desenvolver.

"Eu nunca paro, nunca consigo relaxar inteiramente. Sempre penso nas coisas que posso melhorar, tanto nas pistas quanto fora delas", ressaltou Rafael Câmara.

