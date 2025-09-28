A- A+

CONFUSÃO Rafael Freitas, filho de Popó, aparece nocauteando Wanderlei Silva em novas imagens da luta Juan Freitas publicou em suas redes mensagem de apoio ao irmão, Rafael, apontado como responsável por desferir golpe que deixou Wanderlei desacordado em confusão após a luta

Uma verdadeira confusão generalizada marcou a luta entre Popó e Wanderlei, pelo Spaten Fight Night, no sábado em São Paulo. Novas imagens da briga, obtidas pelo Combate, trazem o momento em que Rafael atinge o rosto de Wanderlei e ele cai no chão desacordado.



Pouco antes, é possível ver a entrada dele no ringue, já desferindo golpes contra o lutador de MMA quando ele está de costas, e um parece atingir a nuca.

Além das imagens, uma publicação feita pelo irmão de Rafael, Juan Freitas, sacramenta a autoria do golpe.

Em uma publicação, ele dá parabéns pela atitude, e afirma: "Quem for falar do meu irmão, fale baixo". Minutos depois, a publicação foi excluída de suas redes sociais, assim como os perfis pessoal e profissional de Rafael.

CENAS LAMENTÁVEIS!

A luta entre Popó e Vanderlei Silva termina em selvageria no ringue.



O “Cachorro Louco” caiu desacordado no chão após uma briga generalizada entre as equipes, causada pela sequência de infrações do lutador.#SpatenFightNight pic.twitter.com/QDFq8TIziD — Luiz Ricardo (@excentricko) September 28, 2025

Entenda o caso

Na noite de sábado, Popó e Wanderlei Silva se enfrentaram em uma luta de exibição. No quarto round, o lutador de MMA foi desclassificado por aplicar três golpes ilegais com a cabeça no adversário, e Popó foi declarado o vencedor.

Na sequência, integrantes das duas equipes invadiram o ringue. Um deles foi Rafael Freitas, filho de Popó. Novas imagens da briga, obtidas pelo Combate, trazem o momento em que Rafael atinge o rosto de Wanderlei e ele cai no chão desacordado. Pouco antes, é possível ver a entrada dele no ringue, já desferindo golpes contra o lutador de MMA quando ele está de costas, e um parece atingir a nuca.

Wanderlei foi atendido por médicos ainda no ringue, e recobrou a consciência após alguns minutos desacordado. Com o rosto ensaguentado, ele deixou o ringue andando, mas foi levado de maçã para um hospital de São Paulo. Ele passou por uma intensa bateria de exames e precisou levar pontos no rosto, mas foi liberado na mesma noite.

Veja também