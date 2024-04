A- A+

Tênis Rafael Nadal confirma retorno para ATP 500 de Barcelona: 'Levo como se fosse meu último ano' Tenista espanhol não joga desde janeiro deste ano por lesão no quadril

O tenista Rafael Nadal, de 37 anos, anunciou, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), que vai retornar ao circuito profissional no ATP 500 de Barcelona, que começou hoje e vai até 21 de abril. O espanhol já vinha treinando para o torneio, mas ainda não havia comunicado ao público se realmente voltaria a jogar nesta semana.

A última vez que ele entrou em quadra foi em 5 de janeiro de 2024, pelo ATP 250 de Brisbane, Austrália. Desde então, as recorrentes lesões têm o feito desistir das principais competições nos primeiros quatros meses da temporada.

Nadal retorna justamente onde ele já venceu 12 vezes e, inclusive, tem o seu nome eternizado na quadra central do torneio. Ele vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, número 62 do mundo, pela primeira rodada do ATP 500 de Barcelona.

"Cheguei aqui e deixei a decisão para o último momento, porque não sabia se poderia jogar, mas amanhã (terça-feira) estarei em quadra", disse Nadal, em entrevista coletiva: "Para mim é um presente poder estar em Barcelona. Levo como se fosse meu último ano e quero aproveitar de cada momento", complementou.

