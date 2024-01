A- A+

Tênis Rafael Nadal desiste de participar do Australian Open após nova lesão no quadril Tenista espanhol pediu atendimento médico durante as quartas de final do ATP 250 de Brisbane

Rafael Nadal não disputará o Australian Open, que será realizado entre os dias 14 e 28 de janeiro. O atleta espanhol, que voltou às quadras na última semana depois de quase um ano afastado do tênis, anunciou, neste domingo, que sofreu uma nova lesão no quadril durante o ATP 250 de Brisbane, na última sexta-feira, e com isso decidiu desistir de participar do Grand Slam de Melbourne.

— Neste momento não estou preparado para competir ao nível máximo de rigor em jogos de cinco sets. Estou voltando para a Espanha para consultar meu médico, fazer tratamento e descansar. Apesar da triste notícia para mim por não poder jogar diante da incrível torcida de Melbourne, isso não é uma notícia muito ruim e todos continuamos positivos com a evolução da temporada. Queria muito jogar aqui na Austrália e tive a oportunidade de disputar algumas partidas que me deixaram muito feliz e positivo — escreveu Nadal nas suas redes sociais.

Uma ressonância magnética mostrou que Nadal sofreu uma pequena ruptura de um músculo do quadril, uma lesão diferente da que o afastou das quadras por quase um ano, algo que o espanhol considerou uma boa notícia. Contudo, ele não deu qualquer previsão de quando retornará às quadras.

— Trabalhei muito durante o ano para esse retorno. E como sempre mencionei, meu objetivo é estar no meu melhor nível em três meses. É muito triste não poder jogar diante da incrível torcida de Melbourne, mas continuamos positivos com a evolução da temporada. Queria muito jogar aqui na Austrália e tive a oportunidade de disputar algumas partidas, que me deixaram muito feliz e positivo — completou Nadal.

Aos 37 anos e após passar por duas cirurgias no quadril que o impediram de jogar desde janeiro de 2023, resultando em uma queda para a 672ª posição no ranking mundial, Nadal exibiu momentos de brilhantismo no torneio em Brisbane. Ele conseguiu vitórias sobre o austríaco Dominic Thiem e contra o australiano Jason Kubler em sets diretos, chamando atenção pelo ótimo desempenho no saque nas duas partidas.

Nas quartas de final, no entanto, Nadal foi eliminado após tomar uma virada diante do australiano Jordan Thompson, 55º do ranking, em uma partida de 3h26min. O espanhol de 37 anos pediu atendimento médico no meio do terceiro set por causa da lesão no quadril.

