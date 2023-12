Rafael Nadal vai enfrentar Thiem em seu jogo de retorno ao tênis

A- A+

O tenista espanhol Rafael Nadal vai enfrentar o ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos, o austríaco Dominic Thiem, na primeira rodada do torneio internacional de Brisbane, na próxima terça-feira (2), em um difícil retorno individual às quadras depois de quase um ano devido a lesão.

Thiem, ex-número três do mundo, derrotado por Nadal nas finais do Aberto da França (Roland Garros) de 2018 e 2019, lutou em duas difíceis rodadas de classificação para chegar ao quadro principal.

Assim como Nadal, o austríaco também teve que lidar com uma lesão e caiu para a 352ª posição do ranking mundial em 2022 devido a uma ruptura no tendão do pulso. Atualmente está classificado em 98º lugar.

Os dois já se enfrentaram 15 vezes, das quais Nadal venceu nove e Thiem seis.

No entanto, o austríaco venceu as duas últimas partidas no ATP Tour Finals de 2020 e no Aberto da Austrália daquele ano.

