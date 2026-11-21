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futebol Rafael Nadal vence eleição e passa a integrar diretoria do Real Madrid A reunião foi realizada no ginásio de basquete do Real Madrid e contou com a presença do presidente Florentino Pérez, responsável por fazer o convite ao ídolo do tênis

O ex-tenista Rafael Nadal foi eleito como novo membro da diretoria do Real Madrid neste sábado (21). Em evento realizado na Assembleia Geral de Sócios do gigante espanhol, o ex-atleta agora faz parte do Conselho de Administração do clube, responsável pela gestão estratégica e decisões administrativas.

A reunião foi realizada no ginásio de basquete do Real Madrid e contou com a presença do presidente Florentino Pérez, responsável por fazer o convite ao ídolo do tênis. Nadal foi aprovado por 99,5% dos votos e foi ovacionado pelo público presente após a divulgação do resultado.

O ex-esportista é torcedor declarado do Real Madrid e sua família tem história dentro do futebol. Seu tio, Miguel Ángel Nadal, atuou como zagueiro nos anos 90 e defendeu justamente o rival Barcelona, além de ter participado de três Copas do Mundo, em 1994, 1998 e 2002.

"É uma grande responsabilidade fazer parte do Conselho de Administração do Real Madrid. Este clube é passado de pais para filhos e une as pessoas. Para mim, me conecto com a família e amigos para assistirmos aos jogos juntos. É uma alegria imensa e uma grande satisfação".

"Tenho plena consciência da responsabilidade, pois o Real Madrid é uma marca global. É uma responsabilidade infinita e eu assumo com a esperança de aprender e contribuir para que este clube continue sendo o melhor do mundo".

Aposentado das quadras há dois anos, Rafael Nadal é sócio do gigante espanhol desde 2011. Como tenista profissional, o espanhol conquistou 22 títulos de Grand Slams, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, cinco edições da Copa David e liderou o ranking da ATP por mais de 200 semanas.

Em nota oficial, o clube da capital espanhola exaltou o ex-tenista.

"Rafael Nadal, membro honorário do Real Madrid, é uma das maiores lendas da história do esporte e um dos atletas espanhóis mais admirados e reconhecidos no mundo. Para o Real Madrid e para todos os seus torcedores, é motivo de grande orgulho que uma figura de sua estatura esportiva e humana, uma referência ao esporte espanhol e mundial, passe a integrar nossa diretoria e contribua, a partir dessa posição de responsabilidade, para presente e futuro do nosso clube".

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