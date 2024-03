A- A+

Desfalque Rafael Pereira é desfalque do Santa Cruz para o Clássico das Multidões O capitão coral foi vetado pelo departamento médico após lesão de grau 1 na coxa direita

Dúvida desde a substituição na partida contra o Central, o zagueiro e capitão Rafael Pereira será desfalque no Clássico das Multidões deste sábado (9), no Arruda. O técnico Itamar Schülle confirmou a ausência do defensor em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8) após o treino aberto.

“Rafael está trabalhando, mas é um jogador que não reúne condições para essa partida. O departamento médico já nos comunicou durante a semana. Ele começou a treinar na quinta-feira de forma mais leve, mas a gente está preparando para que ele possa retornar bem. Está entregue ao DM, está trabalhando e esperamos que ele volte a ficar à disposição”, disse o comandante coral.

Rafael Pereira esteve presente no treino aberto desta manhã. O zagueiro treinou separado com o volante Lucas Bessa e apenas deram voltas ao redor do gramado. Os outros atletas participaram de um rachão em campo reduzido.

Lesão Rafael Pereira

Rafael Pereira saiu machucado no confronto contra o Central, pelas quartas de final do Estadual. Durante a semana, o zagueiro foi diagnosticado com grau 1 na coxa direita.

Ítalo Melo foi o escolhido por Itamar para entrar no segudo tempo na última semana. Ele é o mais cotado para atuar ao lado de Paulo César no duelo contra o Sport.

Veja também

Vôlei Recife Vôlei perde para o Mackenzie, mas se mantém na segunda colocação da Superliga