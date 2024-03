A- A+

Santa Cruz Rafael Pereira é possível desfalque no Santa para o primeiro jogo da semifinal do Pernambucano Jogo de ida diante do Sport acontece neste sábado (9), às 16h30, no Arruda

Substituído no segundo tempo da partida contra o Central, o zagueiro Rafael Pereira é dúvida para o Clássico das Multidões contra o Sport pela semifinal do Estadual. O doutor Antônio Mário, diretor médico coral, confirmou a lesão grau 1 na coxa direita do defensor tricolor em comunicado oficial nesta segunda-feira (4).

"Rafael Pereira sentiu durante o jogo contra o Central uma dor no posterior da coxa e pela importância do jogo mantivemos ele em campo. Ele bravamente continuou. Mas evoluiu com dor. Nós fizemos uma ressonância onde contactamos uma lesão grau 1, com bastante edema. Essa semana será de trabalho, de reabilitação com uma fisioterapia intensa. Rafael é dúvida para o próximo compromisso, mas nós estaremos no dia a dia vendo essa evolução com todo o afinco para que deixe ele em condição de jogo", disse Antônio Mário.

Santa Cruz e Sport se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambuco, no Estádio do Arruda, neste sábado (09), com a bola rolando a partir das 16h30. O jogo de volta acontece no sábado (16) seguinte, na Arena de Pernambuco.

