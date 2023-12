Rafael Pereira explica demora para sua chegada ao Santa Cruz e detalha situação física: "estou bem"

A- A+

Anunciado no dia 10 de dezembro, o zagueiro Rafael Pereira iniciou as atividades com o grupo do Santa Cruz nesta semana e foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (28), na sala de entrevistas do Arruda. O experiente defensor de 39 anos explicou o período que esteve ausente até se reunir com os jogadores e detalhou sua situação física.

"Eu estava jogando a Série B pelo Ituano, que só acabou no dia 25 de novembro. Eu entrei no período de férias. Todas as vezes que entro de recesso tiro dez dias, no máximo, para curtir e depois me preparo para quando chegar no clube não estar mal fisicamente ou dependendo de muitos dias de treinamento", iniciou Rafael.

"A gente fez bons treinamentos nesse período de "férias" e eu chego bem. Já fizemos alguns testes físicos nesses dois dias que estou aqui e a gente pôde ver que estou bem. O mais rápido possível estarei integrado ao grupo para fazer os treinamentos normais e na estreia do Pré-Nordestão [dia 7 de janeiro] estarei pronto para ajudar o Santa Cruz", completou o zagueiro.

Rafael Pereira vem de duas temporadas como uma das peças mais importantes do Ituano. Foram mais de 80 jogos disputados nesse período, sendo 35 em 2023. O atleta comentou sobre outras propostas e a relação com o técnico Itamar Schülle.

"Tive propostas de Série B, C. Mas a gente tratou com muito cuidado. Eu tinha minhas férias para gozar. Eu e meu agente não tivemos pressa em acertar alguma coisa. Nesse meio tempo, veio o interesse do Santa Cruz. Quando isso chegou, eu falei para o meu empresário pedir para o Itamar ligar. Eu queria escutar do Itamar como estava o clube. Na hora que falou do presidente, de como seria a reconstrução. Isso me animou muito a vir. Imagina você ser um dos líderes de um elenco, de um clube tão grande, e conseguir dar a volta por cima. Conseguir vitórias, acessos reerguer um clube desse tamanho. Foi uma das coisas que mais me motivou", afirmou.

Ao vestir a camisa do Santa Cruz, Rafael Pereira vai atingir uma marca que poucos conseguem: atuar pelo Trio de Ferro da capital pernambucana. O zagueiro teve uma curta passagem no Sport em 2013 e defendeu o Náutico em 2016.

"Fico honrado de poder vestir as três grandes camisas de Recife. Sempre comentava com minha esposa que faltava o Santa. Quando recebi a proposta, fiquei muito feliz e espero contribuir ao máximo possível com minha experiência", brincou Rafael.

Apesar da idade avançada, 39 anos, Rafael não pensa em aposentadoria nesse momento de sua carreira. De acordo com o jogador, ele ainda tem muito a conquistar no futebol. "Não penso em parar. Graças a Deus sou uma pessoa que me cuido, enquanto meu corpo ajudar e eu não tiver lesões, vou continuar jogando. Eu projeto ainda jogar um, dois, três anos".

