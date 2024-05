A- A+

Sport Rafael Thyere atribui união do grupo do Sport ao "ser humano" Mariano Soso Defensor exaltou forma do técnico lidar com os jogadores no cotidiano do clube

Depois de um começo de temporada recheado de incógnitas sobre como seria o trabalho de Mariano Soso à frente do Sport, aos poucos parece que o clube vem colhendo os frutos da aposta feita pela diretoria. Campeão estadual, semifinalista da Copa do Nordeste e ainda vivo na Copa do Brasil, o Leão vem tendo um início arrasador de Série B, liderando a competição com 100% de aproveitamento, após quatro jogos. Tal desempenho, na visão dos jogadores, acontece graças à conexão entre elenco e comissão técnica.

De acordo com o capitão Rafael Thyere, o lado "humano" de Mariano Soso tem um papel fundamental para a união e momento do time. O zagueiro relembrou a chegada do treinador para falar sobre o tema, em coletiva concedida nesta segunda-feira (13).

"O Mariano é um cara muito humano, isso é visível. Ainda lembro que nas primeiras semanas, ele chamou eu, Fabinho e outros atletas para conversar. Dá para ver o quanto ele valoriza o ser humano antes do jogador. Isso é importante, faz a ligação ficar boa", enfatizou o defensor.

"Claro que no começo, com mudança de comissão técnica e a chegada de novos jogadores, é difícil. Mas, com mais tempo, ele (Soso) conseguiu implementar o que queria para a equipe. Isso tem funcionado, a gente fica feliz de, dentro de campo, executar o que vamos trabalhando na semana, o que ele consegue nos mostrar. Às vezes muda a equipe, os atletas, mas conseguimos fazer o trabalho dentro de campo. Tem que valorizar isso, e valorizar o ser humano Mariano Soso", seguiu.

No Sport há cinco anos, Thyere ainda fez um comparativo com o momento de sua chegada ao Recife, em 2019. À época, o clube tinha acabado de cair de divisão, mas conseguiu retornar à elite ao fim daquela temporada. Ao falar da fase atual, o jogador elogiou a união do plantel e acredita que a organização é um diferencial para as coisas darem certo com mais facilidade.

"Em 2019 a minha sensação era muito parecida sabia? Quando eu vim para cá, o clube tinha acabado de cair da Primeira Divisão para a Segunda, uma reformulação total, um caos, podemos falar assim", salientou.

"Neste momento, a equipe está cada vez mais unida, cada vez mais junta, cada vez mais integrada com o trabalho do Mariano Soso e da comissão dele. Um começo não tão positivo assim, com críticas, muitas cobranças, mas isso fortaleceu a equipe. Essa é minha visão, isso nos uniu cada vez mais. Estamos conseguindo desempenhar dentro de campo aquilo que estamos trabalhando", completou.

