A- A+

Sport Rafael Thyere comenta nova derrota do Sport na Série A: "nosso torcedor já está cansado" Leão perdeu nesta segunda-feira (14), por 2x0 diante do Juventude

Rafael Thyere, capitão do Sport, concedeu coletiva logo após o apito final da derrota por 2x0 diante do Juventude, na 13ª rodada da Série A. Buscando explicações para o mau momento da equipe rubro-negra, o líder do elenco não quis dar desculpas e fala sobre a importância de buscar logo a primeira vitória.

"O nosso torcedor já está cansado de escutar a gente falar e falar. Infelizmente, as coisas não vem acontecendo a nosso favor. O que vai acalmar e dar alegria ao nosso torcedor é a vitória, viemos em busca disso, mas tomamos um gol no começo, mas creio que conseguimos colocar a bola no chão, mas sem conseguir finalizar tanto", iniciou a análise.

Atrás do placar desde os 11 minutos do primeiro tempo, mais um erro, agora no início do segundo tempo, sentenciou o jogo para o time gaúcho. O capitão reconhece o momento ruim e mira o duelo no próximo domingo (20), na Ilha do Retiro, contra o Botafogo.

"No segundo tempo eles conseguiram marcar outro gol, mas não adianta falar, é reconhecer o momento difícil e continuar trabalhando. Pedir desculpas ao torcedor não adianta, ele já não aguenta mais, é assumir a responsabilidade e dar a volta por cima"



Veja também