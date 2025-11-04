A- A+

Futebol Rafael Thyere é dúvida, mas Sport tem retornos para encarar o Juventude Rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro

Prestes a entrar em campo por mais uma rodada da Série A do Brasileiro, o Sport contará com retornos no time titular para encarar o Juventude, nesta quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada.

Para o compromisso, César Lucena terá o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Matheusinho à disposição. Ambos não enfrentaram o Flamengo, no Maracanã.

Luan Cândido está recuperado de um quadro de virose e deve estar 100% recuperado para encarar o Papo neste meio de semana. Matheusinho, por sua vez, não pôde atuar no Rio de Janeiro por estar cumprindo suspensão. Ele foi expulso perante o Mirassol.

Dúvida

Titular da equipe na temporada, Rafael Thyere ainda tem presença incerta na partida. O zagueiro lida com um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e tem sido reavaliado com frequência pelo departamento médico.

Diante do Flamengo, na ausência do capitão, Lucas Kal foi o escolhido por César para atuar no miolo de zaga.

