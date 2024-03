Rafael Thyere e Fabricio Domínguez se recuperam de lesão e reforçam Sport contra Juazeirense

A- A+

O Sport contará com o retorno de duas peças importantes para o confronto com a Juazeirense, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena de Pernambuco. Liberados pelo departamento médico rubro-negro, o zagueiro Rafael Thyere e o volante Fabricio Domínguez voltaram a treinar com os demais companheiros na tarde desta segunda-feira (25), no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe.

Thyere vinha se recuperando de um quadro de lombalgia. Sua última aparição aconteceu no dia 21 de fevereiro, no empate em 1x1, com o Fortaleza. De lá para cá, o zagueiro perdeu sete partidas. Com a expulsão de Alisson Cassiano contra o ABC, o capitão rubro-negro pode aparecer no time titular ao lado de Luciano Castán.

Fabricio Domínguez, por sua vez, foi ausência nos dois últimos compromissos do Leão da Ilha do Retiro, contra Náutico e ABC. O cabeça de área que também atua em outros setores do campo vinha sofrendo com um desconforto muscular na coxa direita.

Além da dupla, quem também volta contra a Juazeirense é o volante Felipe. Na vitória por 2x0 sobre os potiguares, no último sábado, o atleta cumpriu suspensão automática.

Dúvida

Fora de combate desde a goleada sobre o Trem, Fabinho ainda se recupera de uma tendinopatia no quadril. Nos últimos dias, o camisa 7 deu início ao processo de transição física.

Ausência

Assim como Alisson Cassiano, citado acima, quem também ficará fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira é o atacante Zé Roberto. Autor do segundo gol diante do ABC, o camisa 99 recebeu o terceiro amarelo em Natal. Apesar de ser reserva, o jogador soma quatro gols e seis assistências, em 16 jogos, com a camisa do Sport.

Com 14 pontos, o Sport lidera o Grupo A da Copa do Nordeste. São três pontos de vantagem para Vitória (5º) e Maranhão (6º). Para não depender dos resultados da dupla, o Leão precisa apenas de um empate com a Juazeirense para garantir sua ida às quartas de final da competição regional.

Veja também

Futebol Romário elogia Endrick, mas evita comparação: 'Tem de correr para c... ainda'